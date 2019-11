TuS Volmetal schafft die Überraschung beim Tabellenzweiten

Die Top-Teams der 3. Liga scheinen dem TuS Volmetal zu liegen: Nach dem Coup gegen Wilhelmshaven siegte man nun auch in Spenge..

Spenge/Hagen. Die Top-Teams der 3. Handball-Liga Nordwest scheinen dem TuS Volmetal zu liegen. Dem Spitzenreiter Wilhelmshavener HV fügte das Team von Trainer Marc Rode die bisher einzige Saisonniederlage zu, beim zwischenzeitlichen Tabellenzweiten TuS Spenge überraschte man nun sogar in dessen Halle. Mit dem 31:26 (12:12)-Sieg in Spenge setzten die Volmetaler, diue zuvor nur einen Auswärtspunkt geholt hatten, ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Und Rode freute sich: „Das war im Kollektiv eine sehr starke Leistung.“

In einer spannenden Partie mit insgesamt sieben Führungswechseln mussten die Volmetaler bis zur dritten Minute warten, ehe Dominik Domaschk den ersten Treffer erzielte. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, wobei es kein Team schaffte, sich entscheidend abzusetzen. Nachdem Volmetals Julius Blümel bei seinem Comeback zwei Tore in Folge machte, sorgte Philipp Moog zwei Sekunden vor Ende für den Halbzeitstand von 12:12. „Unser Ziel war es, den Matchplan geduldig und diszipliniert umzusetzen“, erläuterte Trainer Rode und beschrieb: „Spenge hat viele große Spieler, die wir zu vielen seitlichen Bewegungen kriegen wollten, da sie dann Probleme bekommen. Defensiv wollten wir die starke linke Seite unter Druck setzen.“

Und die Geduld, den Matchplan umzusetzen, machte sich bezahlt für die Gäste. Die 15:14-Führung (35.) der Gastgeber sollte deren letzte sein. Die Volmetaler nutzten eine doppelte Überzahl aus, um sich innerhalb von fünf Minuten auf 16:20 abzusetzen. „Wir hatten uns für die zweite Hälfte vorgenommen den Start nicht zu verschlafen. Die Überzahlsituation haben wir dann sehr gut ausgenutzt“, zeigt sich Rode hoch zufrieden. Bis auf weniger als drei Tore kamen die Ostwestfalen danach nicht mehr heran. Souverän brachten die Gäste ihren ersten Auswärtsssieg ins Ziel, Mats Pfänder, der alle seiner vier Siebenmeter verwandelte, setzte den Schlusspunkt.

Konkurrenz siegt ebenfalls

Auch die Konkurrenten der Volmetaler konnten überraschend gewinnen. Menden siegten bei Eintracht Hagen, Leichlingen holten einen Punkt gegen den Tabellenzweiten Longerich, Ahlen setzte sich gegen Schalksmühle durch. „Die Liga ist brutal wie nie. Alle sind sich einig, dass die Liga noch nie so stark wie dieses Jahr war“, betont Rode und macht deutlich: „Für uns war der Sieg auch wichtig, um nach den zwei Niederlagen zuletzt, die Bestätigung zu erhalten, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Nun geht es für die Volmetaler in zwei Wochen zu Nachbar Schalksmühle. „Das ist das Derby schlechthin. Da wird es 60 Minuten lang brennen. Das muss man leben“, machte Rode deutlich:

Volmetal: Quick, Michel; Kowalski (5), Stange, Moog (2), Kaufmann (3), Jünger (3), Irle (4), König (2/1), Domaschk (2), Pfänder (4/4), Blümel (3), Kähler (2), Heidemann (1). Haupttorschützen Spenge: F. Prüßner (9/4), Reinsch (5), Holland (4).