TuS Volmetal lockt Flügelflitzer von Liga-Konkurrenten weg

Wechsel im Sommer: Tom-Mikka Brüggemann schließt sich in der kommenden Saison dem Handball-Verbandsligisten TuS Volmetal an.

Hagen Die Kaderplanung für nächste Saison schreitet voran. Der TuS Volmetal hat sich die Dienste eines vielversprechenden Linksaußen gesichert.

Der TuS Volmetal hat sich für die kommende Spielzeit 2024/25 die Dienste von Linksaußen Tom-Mikka Brüggemann gesichert. Der 22-Jährige Flügelspieler wechselt von Ligakonkurrent TG Voerde an die Volme und wird das Team von Trainer Jan Stuhldreher ab Sommer auf der linken Außenbahn verstärken. „Wir haben einen absoluten Wunschspieler für unser Projekt begeistern können“, macht Namensvetter und Teammanager Philipp Brüggemann aus seiner Freude über die Zusage keinen Hehl.

TuS Volmetal: Neuzugang verspricht Tempo, Abschlussstärke und Emotionen

„Im Hinspiel in der Sporthalle Volmetal hat Tom bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, worauf wir uns in der kommenden Saison freuen können: Tempo, Abschlussstärke und Emotionen auf Linksaußen. Genau so einen Spielertyp haben wir gesucht.“

Mit bislang 80 Saisontoren zählt Brüggemann zu den absoluten Top-Torschützen der laufenden Verbandsliga-Spielzeit. Sein zukünftiger Trainer Jan Stuhldreher hält aber nicht nur ob dieser Zahlen große Stücke auf den Volmetaler Neuzugang: „Tom ist super ausgebildet und mit 22 Jahren bereits ein kompletter Spieler. Trotzdem bringt er noch eine Menge Potenzial mit. Mit seiner handballerischen Vergangenheit beim VfL Eintracht Hagen passt er außerdem perfekt zu unserer Philosophie, Spieler aus der Region für unser Projekt zu begeistern.“

Taler wollen nächste Saison oben mitmischen

Aus dem aktuellen TuS-Kader liegen den Verantwortlichen weitere Zusagen für die kommende Spielzeit vor. „Wir sind sehr optimistisch, ein schlagkräftiges Team auf die Beine stellen zu können, das um die vorderen Tabellenplätze mitspielen kann.“

