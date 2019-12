TuS Volmetal erhält im Derby eine Lehrstunde

Halver/Volmetal. Nichts, aber mal so überhaupt nichts zu holen gab es für den Handball-Drittligisten TuS Volmetal im Derby gegen die SGSH Dragons aus Schalksmühle

Eine Klasse besser an diesem Abend waren die SGSH Dragons: Mit 33:19 (19:9) verlor Handball-Drittligist TuS Volmetal das Volme-Derby und war dabei von Beginn an chancenlos. „Schalksmühle hat uns heute gezeigt, wie man Handball spielt. Das war eine Lehrstunde für uns“ musste der sichtbar geknickte Volmetal-Trainer Marc Rode nach dem Spiel zugeben.

Die Gäste aus der Volmestadt erwischten einen katastrophalen Start und wurden von der SGSH regelrecht überrollt. Auch weil Nils Stange und Dominik Domaschk ihre ersten Würfe nicht im Tor unterbringen konnten und sich der TuS zwei technische Fehler leistete, lagen die Gastgeber nach acht Minuten bereits mit 6:0 vorne – und Rode bat schon das erste Mal zur Auszeit. Der erste Treffer der Volmetaler zum 6:1, erzielt durch Mats Pfänder, fiel erst nach neun Minuten. Zu durchschaubar waren die Aktionen des TuS im Angriff und zu kompakt standen die Dragons in der Abwehr, so dass sich kaum Lücken auftaten. Hinzu kam, dass SGSH-Torwart Julian Borchert hervorragend aufgelegt war und immer wieder Würfe der Volmetaler zu parieren wusste.

Rot für Kaufmann

Die Devise des TuS gut in das Spiel zu starten und direkt dagegenzuhalten war alles andere als geglückt: Schon beim 12:3 (17.) durch Lukas Hüller waren die Gastgeber weit davon gezogen. Die nächste von Rode genommene Auszeit brachte auch keine Reaktion und zu allem Überfluss erhielt Silas Kaufmann beim Stand von 15:5 (21.) die Rote Karte. Die Schalksmühler erzielten vor dem eigenen Publikum weiter Treffer um Treffer und sorgten damit für Euphorie bei den Fans. Mit 19:9 gingen die Mannschaften in die Kabine und den Volmetalern war klar, dass es nun ganz schwierig werden würde, noch einmal in das Spiel zurückzukommen.

Eine Aufholjagd blieb nach der Pause ebenfalls aus – die Dragons legten sofort einen 5:1-Tore-Lauf hin und damit war spätestens jetzt die Partie beim 24:10 (39.) entschieden. Zahlreiche Positionswechsel blieben ohne Erfolg und auch wenn den Volmetalern der Wille anzusehen war, reichte die Qualität diesmal einfach nicht aus.

In den letzten Minuten lag der Fokus des TuS darauf, das Endergebnis wenigstens noch etwas angenehmer zu gestalten, aber auch das fiel schwer. Sogar mit zwei Spielern weniger auf dem Feld hatten die Hausherren keine Probleme Tore zu werfen: Der Toptorschütze der Liga Christopher Klasmann, dessen Vertragsverlängerung vor dem Spiel bekannt gegeben wurde, war zum 27:14 (45.) mit einem seiner elf Treffer erfolgreich. Wenige eigene Akzente konnten die Hagener offensiv setzen, viele Spieler blieben unter den eigenen Erwartungen. „Wir haben die Härte nicht angenommen und uns gescheut in die Tiefe zu gehen“, monierte Rode das Angriffsspiel, in dem die „Abschlussquote unterirdisch“ war.

Rode entschuldigt sich bei den Fans

In der Folge plätscherte das Spiel, welches in der zweiten Hälfte deutlich an Intensität verlor, nur noch so vor sich hin, das 33:19 kurz vor dem Ende durch Klasmann besiegelte den Derbysieg für die Mannschaft um Trainer Mark Dragunski.

„Die Niederlage war gerechtfertigt, aber nicht in der Art und Weise“, so Rode, der sich auch bei den Fans - die ihre Mannschaft trotzdem permanent lautstark unterstützten - für die Leistung entschuldigte. Zu unkonstant tritt der TuS Volmetal in dieser Saison bisher auf, erneut konnte man die gute Leistung aus dem Sieg zuvor nicht bestätigen.