TuS Halden-Herbeck steuert Aufstiegskurs

Hagen. Bei den Volleyballern steuert der der TuS Halden-Herbeck Aufstiegskurs, auch die Damen von TV Hasperbach und SG Boelerheide sind ganz vorn.

In der Volleyball-Landesliga der Herren musste der Aufsteiger SG Vogelsang-Berchum beim klaren 0:3 in Dortmund die erste herbere Pleite hinnehmen. Eine Klasse tiefer bleibt der TuS Halden-Herbeck, der das Lokalderby gegen den TuS Volmetal ebenso deutlich mit 3:0 gewann, dagegen auf Aufstiegskurs. Auch bei den Damen sieht es für den TV Hasperbach und die SG Boelerheide sehr erfreulich aus, beide übernahmen in ihren Ligen die Tabellenführung.