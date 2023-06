TuS Ferndorf: Einer der Spielmacher verlässt den Verein

Ferndorf. Der Westerländer Jörn Persson hat zwei Jahre für den TuS Ferndorf gespielt.

Die Personalplanungen des TuS Ferndorf für die kommende Drittliga-Saison schreiten weiter voran. Nachdem in den vergangenen Tagen mit Rückraumspieler Max Schmidt und Torhüter Jonas Wilde zwei Neuzugänge bekannt gegeben wurden, verlässt ein Spieler den Verein auf eigenen Wunsch. Jörn Persson wird sich nach zwei Jahren in Rot-Weiß einer neuen Herausforderung stellen.

„Ich möchte mich bei Jörn für seinen Einsatz für den TuS Ferndorf bedanken. Er hat in jedem Training und in jedem Spiel immer 100 Prozent gegeben und sich voll und ganz mit dem TuS identifiziert. Dass er uns auch nach dem Abstieg im letzten Sommer die Treue gehalten hat, rechne ich ihm hoch an“, bedankt sich Geschäftsführer Mirza Sijaric beim gebürtigen Sylter.

Krefeld hat Interesse

Jörn Persson wechselte im Sommer 2021 vom Dessau-Roßlauer HV ins Siegerland und spielte sich insbesondere in der Rückrunde der Zweitliga-Saison 2021/2022 in den Vordergrund. In der gerade abgelaufenen Saison erzielte der Blondschopf in 34 Spielen 91 Tore und war maßgeblich am Erreichen der Aufstiegsrunde beteiligt. Der Spielmacher blickt zufrieden auf die vergangenen beiden Jahre zurück: „Ich bin dankbar für die letzten zwei Jahre in Ferndorf. Es war immer cool, in der Stählerwiese bei einer tollen Atmosphäre zu spielen.“

Dem Vernehmen nach wird Drittligist HSG Krefeld Niederrhein Jörn Persson in Kürze als Neuzugang vorstellen.

