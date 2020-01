TuS Breckerfeld feiert gegen Hasper knappen Derbysieg

In der Basketball-Oberliga hat der TSV Hagen 1860 die erste Saisonniederlage gegen den bis dahin punktgleichen Spitzenreiter TVO Biggesee gut verdaut, siegte gegen den SVD Dortmund II deutlich. Im Lokalderby sicherte sich der TuS Breckerfeld durch den hauchdünnen 62:61-Sieg gegen den SV Haspe 70 II wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt, die Hasper dagegen bleiben punktgleich mit TG Voerde und Dortmund am Tabellenende. Die Reserve der BG Hagen unterlag unglücklich in Witten.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Einige Läufe bringen TSV-Damen 81:73-Sieg gegen DJK… Eine durchschnittliche Leistung reichte den Basketball-Damen des TSV Hagen 1860 zum 81:73 (46:39)-Sieg gegen die DJK Frankenberg. Die Gäste erwiesen sich als unangenehm zu spielender Gegner, so ermöglichte der TSV nach 15:9-Führung (7. Minute) durch viele Unkonzentriertheiten und fehlende Präsenz und Körperlichkeit Frankenberg einen 12:4-Lauf zur Viertelführung (19:21). Erst gegen Ende der ersten Hälfte ging man mit einem 15:2-Lauf in Führung. Mit der Umstellung auf eine Zonenverteidigung brachte der TSV die Gäste in der Folge aus dem Konzept bringen, Elina Stahmeyer und Sarah Dorlöchter punkteten in entscheidenden Phasen immer wieder und stellten die Weichen auf Sieg „Wir hatten zwei bis drei Läufe, in denen wir richtig gut waren und die uns auch letztendlich den Sieg gebracht haben“, sagte Trainer Yannik Springkämper „Ansonsten war das heute viel Stückwerk.“ TSV Hagen 1860: Birtner (2), Perlick (7), Colakoglu (2), Röspel, Scheller (2), Mücke (8), Dorlöchter (18), Schlatt (11), Stahmeyer (31)

TuS Breckerfeld - SV Haspe 70 II 62:61 (28:27). Im zweiten Viertel intensivierten die Gastgeber ihre Defensive und konnten daraus Ballgewinne erzielen, die zu einfachen Fastbreakpunkten führten. Mit einem Punkt Vorsprung ging es für die Breckerfelder in die Halbzeit, danach ließen sie in der Defensive aber nach und ließen vorne viele Chancen liegen. Haspe nutzte es zum Zwischenspurt und lag Mitte des Schlussviertels mit zehn Punkten vorn. Doch nach der anschließenden Auszeit drehten die Gastgeber das Spiel noch. Lennart Kühnelt verwandelte einen seiner zwei Freiwürfe zum 62:61, im letzten Hasper Angriff ließ die TuS-Defensive keinen Abschluss mehr zu. „Wir haben eine starke Moral bewiesen“, freute sich TuS-Coach Timothy Judtka. Besonders Matthis Schmalenbach zeigte in einem punktearmen Spiel offensiv eine gute Leistung. Die von Uli Overhoff gecoachten Hasper beklagten eine bittere Niederlage.

TuS Breckerfeld: Schmalenbach (17), Lennart Kühnelt (4), Klinkmann (10), Gerrit Kühnelt (9), Beutgen, Bleck (8), Neuhaus (5), Tobias Gensler (5), Simon Gensler (2), Rohde, Wienand (2). SV Haspe 70 II: Rietz, Offermann (2), Strahl (2), Wagener (10), Michael Wasielewski, Urban (16), Neumann (2), Veit (5), Waltenberg (12), Obrebski (12).

TSV Hagen 1860 - SVD 49 Dortmund II 74:49 (40:29). Gegen das Schlusslicht hatten die Sechziger wenig Mühe, nur im zweiten Viertel kamen die Doprtmunder durch eine 10:0-Serie auf 29:26 heran. „Wir sind mit der körperlichen Spielweise Hagens nicht so gut zurechtgekommen“, räumte SVD-Trainer Peter Radegast ein.

Witten Baskets - BG Hagen 73:70 (41:35). Eine knappe und vermeidbare Niederlage musste die von Torsten Lönne gecoachte BG-Reserve hinnehmen, die 90 Sekunden vor dem Ende noch führten. Die Gäste erwischten einen guten Start, mit zwölf Punkten am Brett führte Michael Krichevski die BG zum 21:16 nach dem ersten Viertel. Witten kam mit viel Kampfkraft ins Spiel zurück, einige Gäste-Spieler beschwerten sich über Provokationen. Mit acht Punkten führten die Gastgeber, erst Finn Philipp führte die Hagener aus der Distanz heran, insgesamt traf er fünf Dreier. So blieb es nach der Pause stets knapp, auch nach dem 62:58 (35.) musste die BG Witten aber wieder herankommen lassen. Per Freiwurf brachte Lasse Dresel die Gäste noch einmal mit 70:69 in Führung, doch die Baskets konterten noch mit Dreier und Freiwurf. „Es war aber ein sehr gutes Spiel von den Jungs“, betonte BG-Routinier Theo Ioannidis.

BG Hagen II: Dresel (15), Springer, Weihs (2), Zajic (2), Lönne (2), Philipp (20), Bauckloh, Krichevski (17), Ioannidis (9), Wriedt (3).