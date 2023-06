Turnier des SC Concordia Hagen: Spaß statt Leistungsdruck

Hagen. Beim Jugendturnier des SC Concordia Hagen treten 60 Mannschaften an. Viel Arbeit für die Organisatoren, doch diese zahlt sich am Ende aus.

Ganz schön was los war in den vergangenen Tagen auf der Bezirkssportanlage Emst: Der SC Concordia Hagen (SCC) hatte erstmals seit der Coronapandemie zu einem Jugendturnier eingeladen – und die jungen Nachwuchs-Fußballerinnen und -Fußballer kamen. Über 60 Vereine aus Hagen und dem Umkreis waren aktiv.

Bevor aber die Jüngsten am Samstag und Sonntag die Felder stürmen konnten, leitete traditionsgemäß ein Spaßturnier die Wettkämpfe ein: Dabei wurden die erste und zweite Mannschaft des SCC mit den Altherren und der A-Jugend vermischt. Die entstandenen acht Mannschaften traten im Modus Jeder-gegen-jeden an. Sportlicher Ehrgeiz? Wurde hinten angestellt, „der Spaß stand definitiv im Vordergrund“, wie Karsten Mulzer, Mitorganisator, erklärte.

Medaillen für alle: Die F-Jugend spielt ohne Schiedsrichter. So gibt es am Ende nur Gewinner. Foto: SC Concordia Hagen

Am nächsten Tag ging es dann für den Nachwuchs auf die Felder. Die D-Jugendlichen eröffneten das Turnier. Sowohl die D1 als auch die D2 gingen mit acht Mannschaften ins Turnier. Im Anschluss durften sich die C-Jugendlichen beweisen. Bei den D-Junioren holten sich die Gastgeber-Mannschaften den fünften und dritten Platz, bei der C-Jugend ließ man der Konkurrenz den Vorrang.

Das Highlight

Und das Highlight des Turniers? „Das war für mich persönlich definitiv das F-Jugendturnier“, befand Mulzer. 22 Mannschaften aus Hagen, Iserlohn, dem Ennepe-Ruhr-Kreis, Radevormwald, Gelsenkirchen und Lüdenscheid traten gegeneinander an. Auf drei Spielfeldern fanden parallel immer drei Spiele gleichzeitig statt, während am Spielfeldrand zahlreiche Zuschauer das Treiben beobachteten. Denn auch das Wetter spielte den Organisatoren in diesem Jahr in die Karten: Strahlender Sonnenschein begrüßte die Besucher auf der Bezirkssportanlage. Mehr als 30 Helferinnen und Helfer sorgten an den Turniertagen zudem für einen reibungslosen Ablauf.

Dass es ein enormer Aufwand war, das möchte Mulzer aber dennoch nicht abstreiten: Mehrere Wochen plante die Jugendleitung das Turnier, nachdem sich die ersten Einladungen an die Vereine schon vor Monaten auf den Weg gemacht hatten. „Das war schon eine Herkules-Aufgabe“, sagte der Jugendtrainer.

Zudem sorgten kurzfristige Absagen dafür, dass der Turnierplan das ein oder andere Mal umgeschmissen werden musste. Aber auch das war kein Hindernis für die Concordia-Verantwortlichen. „Es war für uns als vermeintlich kleinen Verein ein großer Aufwand und sicherlich auch anstrengend, aber wir sind sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist.“ Neben dem Volkslauf auf Emst vor wenigen Wochen ist das Jugendturnier der Fußballer das zweite Großevent des SC Concordia Hagen. „Wir sind froh, dass wir es in diesem Jahr wieder in dem bekannten Rahmen durchführen konnten“, war Mulzer froh, dass nach den coronabedingten Absagen wieder auf Emst gekickt werden durfte.

Keine Schiedsrichter

Eine Besonderheit: Sowohl bei der F-Jugend als auch bei den Minikickern wurde nach dem Fairplay-Modus gespielt, was bedeutet, dass keine Schiedsrichter mit auf dem Feld standen, sondern die Kinder das Spiel selbst in die Hand genommen haben – und das lief ausgesprochen gut, wie Karsten Mulzer berichtet: „Es gab keinerlei Diskussionen auf oder neben den Feldern.“ Auch die Zuschauer, die zum Teil Pavillons aufgebaut hatten, um der Hitze ein wenig entgehen zu können, sorgten dafür, dass es ein stimmungsvolles und harmonisches Turnier blieb. Die Teams erhielten im Nachgang allesamt Medaillen. „Der Spaß stand im Vordergrund und nicht die Platzierung“, sagte Mulzer.

