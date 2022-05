TuRa-Damen feiern Aufstieg und einen emotionalen Abschied

Hagen. Janine Middeldorf feiert mit den Handballerinnen der SG TuRa Halden-Herbeck II den Aufstieg in die Landesliga – und ihren Abschied.

Nach dem Spiel zog Janine Middeldorf ihre blau-goldenen Handballschuhe aus und hing sie an den Nagel – und das nicht nur metaphorisch. Die Spielerin der SG TuRa Halden-Herbeck II bekam als Abschiedsgeschenk ihrer Mannschaft eine Holzplatte mit Nagel für ihr Schuhwerk.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Hagen und Breckerfeld, in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an +++

Während die Handballerinnen also den Aufstieg in die Landesliga bejubeln durften, war es für die 38-Jährige, die zuvor jahrelang für die erste Mannschaft auflief und mit dieser in die Oberliga aufstieg, ein besonders emotionaler Moment. „Mit fünf Jahren habe ich angefangen Handball zu spielen. Da fällt es jetzt natürlich nicht leicht zu gehen“, gibt die Abwehrspezialistin zu. Doch nun sei die Zeit gekommen: „Die Oberliga wäre körperlich zu viel gewesen, außerdem habe ich zwei Kinder.“

Für sie ist Schluss: Janine Middeldorf kehrt dem aktiven Handballsport künftig den Rücken. Foto: Privat

Keine Sorgen um ihr Team

Und auch die zweite Damenmannschaft muss in der Landesliga künftig ohne das TuRa-Urgestein auskommen. Doch Sorgen macht sich Middeldorf nicht um die Zukunft ihres Teams: „Wir haben einen großen, vielfältigen Kader und hatten in dieser Saison sehr viel Glück, was Verletzungen angeht. Wenn es so bleibt ,werden wir auch in der Landesliga bestehen können.“

Der Aufstieg war aber nicht das oberste Ziel der Saison, wie sie verrät: „Wir haben nicht vom ersten Spieltag dran gedacht und das war auch gut so. Es ist nicht selbstverständlich aufzusteigen.“

Viel Verantwortung lastete auf den Schultern der zweifachen Mutter: „Es wurde ja auch erwartet, dass man Leistung bringt, wenn man aus der ersten in die zweite Mannschaft wechselt.“ Aber gerade in der Abwehr, der großen Stärke der TuRa-Reserve, zeigte sie ihre Qualitäten. „Zum Training werde ich aber schon noch ab und an gehen.“ Ganz verabschieden kann und will sie sich noch nicht...

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke