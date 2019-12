Türkiyemspor Hagen will auf Platz vier überwintern

Zum Abschluss des Fußballjahres 2019 wollen die Fußball-Bezirksligisten noch einmal Punkte sammeln. Dabei hat nur Türkiyemspor Hagen Heimrecht

SC Hennen – SC Berchum/Garenfeld (Sonntag, 14.30 Uhr, Hennen). Die ärgerliche 1:2-Heimpleite gegen Rot-Weiß Lüdenscheid ist abgehakt, in Garenfeld hat nun die Jagd auf den neuen Spitzenreiter begonnen. „Sollten sie straucheln, werden wir da sein“, zeigt sich SC-Co-Trainer Stefan Wustlich kämpferisch. Gegen Hennen siegte man 15:1 im Hinspiel. „Das müssen wir unbedingt aus dem Kopf bekommen. Hennen ist eine Wundertüte, es wird ein schweres Spiel“, glaubt Wustlich, von den letzten vier Partien haben die Gastgeber nur eine - nach 2:0-Führung gegen Lüdenscheid - verloren. Manuel Pais, Timo Schürholz, Marcel Grzondziel und Daniel Wanderer fallen beim SC B/G aus.

Türkiyemspor Hagen – EtuS/DJK Schwerte (Sonntag, 14.30 Uhr, Höing). „Zum Jahresabschluss wollen wir zuhause gegen Schwerte gewinnen“, gibt Türkiyemspor-Co-Trainer Mustafa Islah die Marschroute gegen den Tabellenelften vor. Da der punktgleiche SSV Kalthof ausgerechnet gegen Spitzenreiter Lüdenscheid ran muss, können die Türken sogar auf Platz vier überwintern. Außer Harun Babayigit stehen dem Trainerduo Efraim Caliskan und Islah alle Spieler zur Verfügung.

FSV Gevelsberg – TSK Hohenlimburg (Sonntag, 14.45 Uhr, Stefansbachtal). Mit einem Sieg kann der Tabellenachte TSK (22 Punkte) wieder am FSV (24) vorbeiziehen. „Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen“, sagt TSK-Spielertrainer Niels von Pidoll und erinnert sich an die 0:4-Niederlage im Hinspiel: „Das war unsere schlechteste Saisonleistung, wir haben noch eine Rechnung offen.“

VfL Schwerte – SSV Hagen (Sonntag, 14.45 Uhr, Stadion Schützenhof). Vor dem Spiel beim Tabellenzehnten sehnt Schlusslicht SSV die Winterpause herbei. „Dann haben wir Zeit, weitere Neuzugänge zu verpflichten und uns intensiv auf die Rückrunde vorzubereiten“, sagt SSV-Trainer Dieter Iske. Mit Mamadou Bah und Luis Meyer sind zwei Neue schon da, auch Abdul Turkmani (kommt aus Sachsen-Anhalt) ist ab Januar spielberechtigt. Mit weiteren Verstärkungen ist der SSV in guten Gesprächen. „Es herrscht keine Untergangsstimmung, dennoch zählen am Ende nur Punkte“, sagt Iske: „Weil Schwerte auch immer wieder Schwächephasen hat, rechnen wir uns etwas aus.“

Geisecker SV – FC Wetter (Sonntag, 14.45 Uhr, Geisecke). Beim Tabellendritten erwartet FC-Coach Fadil Salkanovic eine schwere Partie: „Geisecke ist besonders heimstark, aber wir wollen versuchen, das Jahr positiv abzuschließen.“ Aness Ziane, Ali Khazraji und Dragos Minciu fallen am Sonntag aus. „Die Trainingswoche verlief gut, die Jungs haben ihre Hausaufgaben gemacht.“ Somit gehen die Gäste laut Salkanovic gut vorbereitet in die Partie.