Türk Gencler: Sportlich erfolgreich, aber der Frust wächst

Hagen Beim Fußballverein Türk Gencler in Hagen ist man sportlich gesehen sehr zufrieden. Aber es gibt am Höing auch Probleme.

Der neue Hagener Fußballverein Türk Gencler belegt am 10. Spieltag in der Kreisliga C, Gruppe 1, den dritten Tabellenplatz. Grund genug für Sponsor Kazim Kilickaya, die Leistung mit der Überreichung von neuen Trikots zu würdigen. Trotz der guten Bilanz des jüngsten Hagener Fußball-Klubs gibt es aber auch einen bitteren Beigeschmack.

Für Vereinschef Mustafa Sahin, der die nächsten beiden wichtigen Spiele bei United Hagen und gegen den aktuellen Spitzenreiter TSV Fichte III mit Spannung entgegensieht, will die derzeit vom SZS (Servicezentrum Sport) angebotene Trainingsmöglichkeit nicht mehr weiter hinnehmen: „Wir bestreiten auf dem Kunstrasenplatz am Sportpark unsere Heimspiele und haben seit Beginn nur montags, also einen Tag nach einem Punktspiel, die Möglichkeit dort auch zu trainieren. Ansonsten lediglich auf Asche im „Käfig“. Das ist meiner Meinung nach nicht akzeptabel. Unsere Jungs ziehen es vor, sich stets in der Sporthalle fit zu halten“, sieht der Klubchef so keine optimale Vorbereitung auf ein Meisterschaftsspiel und eine größere Anfälligkeit von Verletzungen.

Politische Lösung soll her

„Der Höing gehört doch nicht nur dem SSV Hagen, der neuerdings zusätzlich auch freitags am Sportpark sein Training abhalten kann. Wir wollen doch auch nur Fußball spielen. Zumindest eine Trainingseinheit in der Woche sollte auf unserem Austragungsort irgendwie möglich sein.“ Türk Gencler hat inzwischen Kontakt aufgenommen mit dem im Stadtrat sitzenden Hagener Aktivisten-Kreis (HAK) und hofft, dass dieses Problem eventuell politisch gelöst werden kann.

