Sport im Lockdown TSV Herdecke startet mit Online-Kursen in letzte Ferienwoche

Herdecke / Wetter Ein umfangreiches Online-Sportangebot in den Weihnachtsferien bietet der TSV Herdecke über Zoom an, alleine heute gibt es fünf Kurse.

Ein umfangreiches Online-Sportangebot in den Weihnachtsferien bietet der TSV Herdecke über Zoom an, dessen bisher angebotene Online-Kurse sehr gut angenommen werden. Die Zoom Meeting IDs gibt es bei den Übungsleitungen, seit dem heutigen Montag auch wieder in der Geschäftsstelle unter kontakt@tsv-herdecke.de.

Das ist das Angebot für die letzte Ferienwoche, alleine heute finden fünf Kurse statt:

Montag, 4. Januar

15:30 - 16:30 Uhr: Kinderturnen vier bis sechs Jahre bei Alina (neu!); 17:00 - 18:00 Uhr Pilates Workout bei Nicole; 18:30 - 19:30 Uhr: Intervall Training bei Kristin; 18:30 - 19:30 Uhr Yoga bei Ulla; 20:00 - 21:00 Uhr Box Fitness bei Oli.

Dienstag, 5. Januar

9:15 - 10:15 Uhr Pilates Workout bei Kirstin; 17:45 - 18:45 Uhr Leichtathletik Jugendliche bei Markus; 19:00 - 20:30 Uhr Qi Gong bei Undine.

Mittwoch, 6. Januar

16:15 - 17:15 Uhr Latin Dance bei Regina; 17:30 - 18:30 Uhr Fechten Jugendliche bei Jannis; 18:45 - 19:45 Uhr Bodyforming bei Kathi; 20:00 - 21:00 Uhr Box Fitness bei Oli.

Donnerstag, 7. Januar

8:15 - 9:15 Uhr Balance bei Trixi; 16:45 - 17:45 Uhr Pilates Workout bei Nicole; 18:00 - 19:00 Uhr Zumba Kids & Teens bei Sylwi; 18:00 - 19:00 Uhr Yoga bei Ulla; 19:15 - 20:15 Uhr Borobic bei Simone.

Freitag, 8. Januar

16:45 - 17:45 Uhr Volleyball Jugendliche bei Manuela; 18:00 - 19:00 Uhr Fechten Jugendliche bei Jannis; 19:15 - 20:15 Uhr Latin Dance bei Regina (neu)