TSV Hagen 1860: Warum die Faustball-Saison so besonders wird

Hagen. Die Faustballer des TSV Hagen 1860 wollen für die DM am Ischeland Menschen in der ganzen Stadt begeistern. Sportlich gibt es ein klares Ziel.

Eigentlich könnten es sich die Bundesliga-Faustballer des TSV Hagen 1860 bequem machen. Für die Deutsche Hallenmeisterschaft im März 2024 sind die 60er bereits qualifiziert, weil sie in der Ischelandhalle als DM-Gastgeber auftreten werden. Aber aus zweierlei Gründen ist Bequemlichkeit keine Option: Erstens sind die TSV-Faustballer – wie zahlreiche Erfolge dokumentieren – eine sportlich ehrgeizige Truppe. Und zweitens möchten sie sich mit Blick auf die DM teuer verkaufen, um die „Ische“ möglichst voll zu bekommen.

DM für TSV ungemein wichtig

Eine erfolgreiche DM, so TSV-Kapitän Ole Schachtsiek, sei für die Faustball-Abteilung des TSV ungemein wichtig: „Ein solch großes Turnier auszurichten ist für uns eigentlich der einzige Weg, so viel Geld einzunehmen, dass wir auch mal größere Investitionen tätigen können, beispielsweise in unsere Faustball-Arena an der Hoheleye.“

Für die 60er Grund genug, in den nächsten vier Monaten auf sich aufmerksam und möglichst vielen sportbegeisterten Menschen der Region die DM schmackhaft zu machen. Die letzte Auflage in Hagen im Jahr 2022 war sogar ausverkauft – allerdings waren da unter Corona-Auflagen nur 1000 Zuschauer zugelassen. Das Ziel für die nächste DM ohne Corona-Stress: 1200 am ersten Tag, 1400 am Finaltag. „Vielleicht ja sogar 1500“, hofft Schachtsiek. Dafür wollen die 60er jetzt die Werbetrommel rühren. Ihnen ist klar: Der Erfolg in der Halle ist nicht der einzige Faktor, der Fans anlockt. „Dass die Faustball-Community da sein wird, das ist klar“, sagt Ole Schachtsiek, „aber wir wollen diesmal viel mehr noch die Hagener Sportinteressierten auf die DM aufmerksam machen.“

Legendärer Moment: Die Hagener Faustballer schaffen es bei der eigenen DM ins Finale. Foto: Michael Kleinrensing / ARCHIV

Dies soll unter anderem mit Schulaktionen gelingen, wo man Faustball vorstellt, aber man möchte auch die Strahlkraft der prominenten Profiklubs Phoenix Hagen und Eintracht Hagen nutzen; zum Beispiel über Werbung an deren Spieltagen. Ins Marketing soll auch der Hinweis verankert werden, dass die Faustball-DM in ihrem jetzigen Modus letztmalig ausgetragen wird. Ab der Saison 2024/25 weht in der Bundesliga ein anderer Wind – mit Hauptrunde und einer Eliminierungsrunde, bei der Nord- gegen Südteams spielen und die Top-4 ermitteln, die im Anschluss bei der DM gegeneinander antreten. Ein Modus, der in der Faustballszene sehr kritisch beäugt wird.

Das Saisonziel der 60er

Trotz der DM-Qualifikation qua Gastgeberstatus ist es das Ziel der 60er, sich sportlich für die nationalen Wettkämpfe zu qualifizieren. Dafür muss es der TSV in die Top-3 der Nordstaffel schaffen. In der Vergangenheit habe es schon häufiger Teams gegeben, die sich auf dem Freiplatz ausgeruht haben und als Fünfter oder Sechster in die DM, die jedes Jahr auf die Hauptrunde folgt, gezogen sind. „Das wird dann gerne belächelt oder auch kritisiert,“, sagt Schlagmann Philip Hofmann. „Aber wir sind zuversichtlich. Wir haben uns die letzten sieben Jahre sportlich qualifiziert und wollen es auch diesmal packen.“ Bei der DM sei es dann das Ziel, eine Medaille zu ergattern.

Der Fokus gilt aber zunächst dem Saisonstart an diesem Sonntag. In der Sporthalle Wehringhausen geht es gegen den TSV LoLa aus Hohenlockstedt/Schleswig-Holstein (11 Uhr). Nach mehr als drei Monaten Wettkampfpause ist die Vorfreude groß im Hagener Lager. „Grundsätzlich hat uns die Pause nach zwei sehr intensiven Saisons gutgetan, allerdings haben wir uns bisher im Training noch nicht ganz an den regulären Rhythmus gewöhnt und leider noch kaum alle Spieler zusammengehabt“, erklärt Ole Schachtsiek. Ein guter Start gegen LoLa würde für die sportliche DM-Qualifikation ein wichtiger Schritt sein – ebenso eine bessere Trainingsdisziplin, merkt Schachtsiek an.

Im Kader des Trainertrios Hartmut Maus, Dirk Schachtsiek und Andreas Schmitz herrscht größtmögliche Kontinuität. Kein Abgang, kein Zugang. Nur ein Ausfall schmerzt: Florian Strässer hat sich im Sommer Kreuzband, Innenband und Meniskus gerissen, weshalb er wohl die ganze Saison ausfällt.

