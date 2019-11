TSK Hohenlimburg wird für Überlegenheit nicht belohnt

Im vorgezogenen Fußball-Bezirksliga-Derby setzte sich Türkiyemspor Hagen mit 2:1 (2:1) beim TSK Hohenlimburg durch. Der Dreier ist für die Hagener etwas schmeichelhaft, denn eine Punkteteilung wäre dem Spielverlauf entsprechend gerechter gewesen. „Nach der 2:0-Führung und einer sehr guten Anfangsphase haben wir nach einer halben Stunde komplett das Fußballspielen eingestellt“, war Türkiyemspor-Coach Efraim Caliskan auch nicht ganz zufrieden: „Wir waren in den Zweikämpfen nicht mehr aggressiv und haben zu viele Einzelaktionen probiert. Das gefiel mir gar nicht und darüber werden wir im Training reden.“ Sein Gegenüber Niels von Pidoll befand: „Wir waren 70 Minuten die bessere Mannschaft und haben auf ein Tor gespielt. Am Ende war es etwas unverdient, ein Unentschieden wäre das gerechtere Ergebnis gewesen.“

Elfmeter im zweiten Anlauf

Die 1:0-Führung markierten die Hagener bereits nach sieben Minuten, Adem Sebetci traf einen Foulelfmeter. Vier Minuten danach erhöhte Yunus Özalp bereits auf 2:0. Das war etwas unglücklich für den TSK, denn der Schuss wurde für TSK-Schlussmann Alexander Dill unhaltbar abgefälscht. Zu diesem Zeitpunkt roch alles nach einem deutlichen Gästesieg, doch dem Türkiyemspor-Spiel ging nach und nach die Luft aus, die Hohenlimburger erarbeiteten sich immer mehr Spielanteile. Nach einer guten halben Stunde wurden die Gastgeber belohnt. Leonardo Fazio wurde im Strafraum von den Beinen geholt, trat selber zum fälligen Elfmeter an. Den ersten Versuch setzte er links am Pfosten vorbei, doch Türkiyemspor-Torhüter Almir Krasniqi stand zu weit vor der Torlinie. Im zweiten Anlauf verwandelte Fazio sicher. Vor der Pause hatten Lorenzo Restieri und Ugochukwa Tagbo noch drei Chancen, sie scheiterten aber stets an Krasniqi.

Nach der Pause wurde nur noch auf das Türkiyemspo-Tor gespielt. Zwingende Chancen spielte sich der TSK bis zur 75. Minute aber nicht heraus, ehe Fazio dreimal den Ausgleich verpasste. Zunächst parierte Krasniqi, dann traf der TSK-Angreifer nur die Querlatte (75. / 86.). 120 Sekunden vor Ende hatte er dann die größte Möglichkeit des Spiels, als Restieri eine Flanke perfekt auf Fazio schlug, der schoss aber aus vier Metern links vorbei.

TSK: Dill, Bungu (63. Erte), Özdemir, Fazio, Weber, von Pidoll, Wojtaszek, Wilkes, Köstereli (60. Kaya), Restieri, Tagbo.

Türkiyemspor: Krasniqi, Salvo, Gökhan Nezir, k.A. (50. Dastan), Sebetci, Franz (85. Franz), Akbas, Chaoui (46. Babayigit), Dursun (75. Özdemir), Özalp, Recep Nezir.