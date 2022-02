TSK Hohenlimburg ärgert sich über Remis mehr als FC Wetter

FC-Stürmer Justin Tyler (links) will den Ball an TSK-Fußballer Kemal Özdemir (rechts) vorbeibringen.

Wetter. Im Bezirksliga-Derby muss sich der TSK Hohenlimburg beim FC Wetter mit einem 2:2-Remis begnügen. Gäste trauern vergebenen Chancen hinterher.

Auch wenn die Zuschauer auf dem Harkortberg vier Tore zu sehen bekamen, war es fußballerisch eher ein Bezirksliga-Derby der schwächeren Art, das der FC Wetter und TSK Hohenlimburg auf den Platz brachten. Am Ende konnten die Gastgeber mit dem 2:2 (0:0) besser leben als die Gäste, die vielen vergebenen Torchancen hinterher trauerten.

FC Wetter: Wichtige Akteure fehlen diesmal

Die ersten 45 Minuten gestalteten beide Teams ausgeglichen und chancenarm. Auf beiden Seiten gab es lediglich eine Einschussmöglichkeit zu verzeichnen, besonders den Wetteranern war das Fehlen der beiden torgefährlichen Offensivkräfte Tobias Neynaber und Samir Hammouda anzumerken. Bereits zur Pause mussten die Gastgeber mit Raphael Marx einen von nur drei Ersatzspielern einwechseln, für Ilyas Kurnaz ging die Partie nicht weiter. „Dadurch haben wir leider die Ordnung verloren, das war nach der Pause katastrophal“, erkannte Wetters Trainer und 1. Vorsitzender Fatih Esbe. Trotzdem brachte Neuzugang Alexander Gens die Gastgeber nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff in Führung.

Kenan Sofic gelang in der 70. Minute der Ausgleich. Nur drei Minuten später schoss Emanuel CabralProenca Wetter erneut in Führung, aber auch darauf hatte TSK-Stürmer Sofic postwendend die passende Antwort (74.). Je älter die Partie wurde, desto deutlicher gestaltete sich das Chancenplus zu Gunsten des TSK: Akyol Tunahan, Doppeltorschütze Sofic und Kerem Ulusoy liefen jeweils frei aufs FC-Tor zu, scheiterten aber allesamt am gut aufgelegten Wetteraner Schlussmann Tim Becker. „Er hat uns im Spiel gehalten, eine klasse Leistung“, lobte Fatih Esbe.

TSK bringt sich selbst um den Lohn

Hohenlimburgs Sportlicher Leiter Öztemel Gürer trauerte unterdessen zwei verlorenen Punkten hinterher: „Wie so oft, bringen wir uns selbst um den Lohn. Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft und hätten den Sieg verdient gehabt.“

FC Wetter: Becker; Özer (52. Bölling), Biesemann, Glania, Proenca, Doumbia, Adbib, Tyler, Gens, Koubaa, Kurnaz (46. Marx).

TSK Hohenlimburg: Kulakac; Kaplan, Özdemir, Dursun, Erle (75. Kerem Ulusoy), Kavuk (85. Oguzhan Ulusoy), Akbas, Stojanovic, Sofic, Tunahan, Suleyman (86. Bahadir).

