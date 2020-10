Leverkusen/Hagen. Basketball-Erstregionalligist BG Hagen verliert am Doppelspieltag erst deutlich gegen Herford, dann knapp bei den Bayer Giants Leverkusen II.

Die gute Nachricht zuerst: „Es war ein Schritt in die richtige Richtung“, befand Kosta Filippou, Trainer der BG Hagen, nach dem zweiten Teil des Doppelspieltags der 1. Basketball-Regionalliga. Die schlechte Nachricht: Das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft der Bayer Giants Leverkusen verlor seine Mannschaft dennoch knapp mit 87:91 (49:50).

Ein guter Auftritt sei es aber gewesen, weil die BG nicht einen derart eklatanten Einbruch erlitt wie zwei Tage zuvor beim 80:97 gegen Herford, so Filippou: „Es war ein richtig gutes Basketballspiel. Einstellung und Disziplin stimmten. Die Jungs haben verstanden, dass man sich wie gegen Herford nicht präsentieren sollte. Auch dann nicht, wenn man müde wird“, merkte der BG-Coach in Hinblick auf den ausbaufähigen Fitnesszustand seiner Spieler an.

Kräfte der BG-Spieler schwinden in zweiter Hälfte

Bei der jungen, schnellen und motivierten zweiten Mannschaft der Leverkusener liefen die Gäste meist einem kleinen Rückstand hinterher, ließen sich allerdings niemals abschütteln. Ein 8:0-Lauf brachte die BG nach der Halbzeitpause sogar mit 57:50 in Front, aber gegen Ende des dritten Viertels schwanden die Kräfte der deutlich älteren Hagener Spieler.

„Da hatten wir nicht mehr genug Körner, haben dem Druck aber gut getrotzt“, sagte Filippou abschließend. In der spannenden Schlussphase kamen die Gäste zweimal auf zwei Punkte heran, aber Leverkusen hatte die richtige Antwort parat.

BG: Ligons (19), Wegmann, Philipp, Opitz (15), Fritze (16), Spitale (2), Nedzinskas (9), Loch (11), Fuhrmann (4), Theodoridis (11), Luchterhandt, Krichevski.