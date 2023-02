Transferhammer: Per Günther hat einen neuen Verein gefunden

Hagen. Karriere doch nicht beendet? Hagens Ausnahmebasketballer Per Günther (35) spielt jetzt für die Hasper Kultmannschaft „Loco Express“.

Wenn der Loco Express einen Spieler will, dann kriegt der Loco Express diesen Spieler auch. Widerstand ist zwecklos und zögert die Sache nur hinaus. Über acht Monate es gedauert, bis die dritte Herrenmannschaft des SV Haspe 70 ihren prominentesten Neuzugang weichgekocht hatte, und nun ist es offiziell: Per Günther (35) hat sich dem Loco Express angeschlossen und wird das Basketball-Team in der Ü35-Klasse vertreten. „Ich dachte schon, meine Karriere wäre vorbei“, sagte Günther just nach seiner Verpflichtung. „Aber jetzt sind meine kühnsten Träume wahr geworden.“ Der Aufbauspieler hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: „Wir wollen bei der Deutschen Ü35-Meisterschaft Gold holen.“

In einem Team mit Bernd Kruel

Diese imposante Verpflichtung ist in erster Linie Loco-Express-Manager Martin Wasielewski zu verdanken, dessen aggressive Umwerbungsmaßnahmen begannen, als Per Günther im Mai 2022 offiziell seine lange und erfüllte Bundesliga-Karriere in Ulm beendete. Wasielewskis Verhandlungsstrategie taucht zwar in keinem Lehrbuch für Manager auf, aber letztlich führte sie zum Erfolg: „Ich habe Per im Januar geschrieben: Bist du jetzt dabei? Kann ich dich in den Meldebogen eintragen? Und dann antwortete er: Ja, mach mal. Ich bin dabei!“

Günther ist nun Teil einer illustren Truppe, die vor vier Jahren gegründet wurde und nicht nur in der Basketball-Landesliga, sondern auch in den Altherren-Konkurrenzen viele Meistertitel ergatterte. Und das dank Ex-Profis wie Bernd Kruel, Robin Gieseck und Nils Longerich. Der Loco Express – die dritte Hasper Mannschaft– ist amtierender Deutscher Meister im Ü40- sowie im Ü45-Basketball. In diesem Jahr will man auch in der Klasse Ü35 für Furore sorgen – mit Per Günther, dem Aushängeschild des Hagener Basketballs.

Warum sich die Personalie Günther so lange hinzog? Das lag daran, dass der Ex-Nationalspieler nach seinem Karriereende mit der Familie nach Hamburg gezogen ist. Mal eben nach Hagen zu fahren für ein Training oder ein Spiel – schwierig. Deswegen wird Günther, wenn überhaupt, nur selten für die Hasper in der Landesliga auflaufen, aber für die großen Altherren-Turniere will er sich die Zeit nehmen.

Mit alten Weggefährten vereint

Beim Loco Express trifft Günther auf ehemalige Weggefährten wie Marcus „MC“ Höhn, Christian Seybold oder eben Wasielewski. Mit ihnen spielte Günther früher zusammen bei der TGH Wetter. „Per war da 16, 17 Jahre alt und schon damals hat mir seine Spielweise gefallen. Er hatte die Eier, sich gegen die älteren Spieler durchzusetzen, außerdem war er immer ein netter und witziger Kerl“, sagt Martin Wasielewski. Zudem wird Per Günther – wie damals bei Phoenix Hagen – Seite an Seite mit seinem Bruder Philip spielen. „Den haben wir beim Phoenix-Legendenspiel direkt verhaftet“, lacht Wasielewski.

Am 25. Februar spielt die Hasper Ü35-Truppe in Düsseldorf um die Westdeutsche Meisterschaft, am 6./7. Mai dann um die Deutsche Meisterschaft – vorausgesetzt, man qualifiziert sich dafür. Mit Per Günther hat der Loco Express ein Ass im Ärmel, aber Wasielewski hebt hervor: Die Konkurrenz ist mittlerweile stark im Altherren-Basketball. Die ärgsten Rivalen kommen aus Berlin, München, Köln oder Paderborn. Bei den Spielen geht’s trotz fortgeschrittenen Alters zur Sache. „Auch Philip Günther hat sich nach seinem ersten Spiel für uns gewundert, wie hoch das Niveau ist“, sagt Martin Wasielewski.

Die nächste Verpflichtung?

Ob es im Mai schon für den ganz großen Wurf reicht oder nicht: Die Verpflichtung von Per Günther ist ein Riesenerfolg für den Loco Express und soll den Haspern auch bei der Akquise neuer Spieler helfen. „Auch ein Altherren-Team braucht Nachwuchs“, schmunzelt Wasielewski. Einen weiteren Ex-Bundesligaspieler hat der Teammanager schon im Blick: Phoenix-Legende Dominik Spohr (33). Im nächsten Jahr darf auch er in der Ü35-Klasse mitmischen. Dem Vernehmen nach ziert sich Spohr noch. Aber eigentlich steht doch jetzt schon fest, wie die Sache ausgehen wird.

