Transfercoup: Eintracht holt isländischen Nationalspieler

Hagen. Handball-Zweitligist Eintracht Hagen verpflichtet den isländischen Nationalspieler Hákon Styrmisson. Diese Qualitäten bringt der Linksaußen mit.

Noch vor dem zweiten Saisonspiel hat Handball-Zweitligist VfL Eintracht Hagen seinen Kader noch mal aufgewertet – und wie: Die Grün-Gelben haben auf den verletzungsbedingten Ausfall von Josip Jukic reagiert und einen echten „Kracher“ auf Linksaußen nachverpflichtet: den isländischen Nationalspieler Hákon Daði Styrmisson (26). „Wir kriegen einen Spieler, der vor seiner Verletzung die Nummer eins war in Gummersbach und dann durch die Neuverpflichtungen ein Stück weit hintenüber gerutscht ist“, sagt Eintracht-Sportdirektor Michael Stock. „Wir bekommen eine Menge Qualität und freuen uns, dass er die schon gegen Dessau-Roßlau zeigen kann.“

Spieler mit vielen Qualitäten

Styrmisson wird sein Debüt also schon an diesem Freitag geben, seine Spielberechtigung trudelte am Donnerstag aus der Zentrale der Handball-Bundesliga ein. Die Qualität seines neuen Linksaußen bezeichnet VfL-Cheftrainer Stefan Neff als „außerhalb jeglicher Diskussion. Ich bin mir sicher, dass Hákon uns sehr schnell helfen wird. Er wird der Mannschaft und dem Umfeld einen Schub geben.“ Styrmisson sei ein „Top-Linksaußen, pfeilschnell und torgefährlich. Mit dieser Personalie haben wir einen Mann verpflichtet, der uns nochmal nach vorne bringt“, beschreibt Hans-Peter „HaPe“ Müller den neuen Eintracht-Akteur, an dessen Verpflichtung der Chefanalyst maßgeblichen Anteil hatte.

Styrmisson spielte Anfang dieses Jahres noch bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Ende 2021 musste der Linksaußen einen Rückschlag verkraften, der seine Laufbahn nachhaltig beeinflusste: Styrmisson zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes zu. Sein Verein, der Bundesligist VfL Gummersbach, war gezwungen, für die Linksaußenposition nachzuverpflichten. Inzwischen ist der Konkurrenzkampf bei den Oberbergischen auf dieser Position mit Tilen Kodrin und Milos Vujovic extrem groß – ganz anders als bei der Eintracht nach der schweren Verletzung von Josip Jukic.

Das zweite Saisonspiel

Die ersten Zähler der neuen Spielzeit sollen für die Zweitliga-Handballer des VfL Eintracht Hagen am Freitagabend beim Dessau-Roßlauer HV 2006 her. Nach dem missglückten Saisonstart (26:32 gegen die SG BBM Bietigheim) zeigte sich VfL-Trainer Stefan Neff nicht unzufrieden mit der Leistung seines Teams: ,,Die Leistung insgesamt war nicht schlecht, wir hatten eine gewisse Stabilität, auch wenn wir insgesamt zu viele technische Fehler gemacht haben.‘‘

Es war also nicht unbedingt die zu Saisonbeginn oft übliche fehlende Homogenität, die zur ersten Niederlage führte. Vielmehr war es der aufgrund einiger angeschlagener Spieler geschlauchte Kader, der in der Schlussviertelstunde dem VfL zum Verhängnis wurde. Deshalb hofften die Eintracht-Anhänger in der vergangenen Trainingswoche auf positive Neuigkeiten aus der medizinischen Abteilung. Und immerhin können Philipp Vorlicek, Frederic Stüber und Valentin Schmidt beim Vorjahresdritten wieder deutlich fitter auflaufen.

Wie beim VfL allerdings fast schon normal, folgt auf eine positive Nachricht eine negative: Valentin Spohn ist im Training umgeknickt, eine Diagnose steht bisher noch aus. Ob es für einen Einsatz in Dessau-Rosslau reichen wird, ist fraglich. Ebenso steht der Einsatz von Top-Akteur Pouya Norouzi weiter stark auf der Kippe, Neff betitelte ein mögliches Comeback Norouzis als ,,Wettlauf gegen die Zeit‘‘.

Klar ist: Beim Dessau-Roßlauer HV muss trotz aller Umstände zwingend eine Leistungssteigerung her, um sich gegen das so heimstarke Team von Uwe Jungandreas, das am ersten Spieltag dem TV Grosswallstadt mit 31:36 unterlag, etwas ausrechnen zu können. Neff: ,,Wir müssen noch mehr selbst ins Tempospiel kommen und an die Abwehrleistung der ersten Halbzeit gegen Bietigheim anknüpfen. Dadurch dass einige Spieler jetzt fitter sind, haben wir in der Breite wieder mehr Möglichkeiten, das wird sehr wichtig sein.‘‘

Über Hákon Daði Styrmisson

Styrmisson lernte das Handballspielen bei ÍBV Vestmannaeyja in seiner isländischen Heimat, spielte dann von 2016 bis 2018 für Haukar Hafnarfjörður, kehrte anschließend zu seinem Heimatclub zurück und wechselte im Jahr 2021 zum damaligen Zweitligisten VfL Gummersbach, mit dem er 2022 in die 1. Bundesliga aufstieg. Styrmisson durchlief alle isländischen Jugendnationalteams, absolvierte bislang 14 Länderspiele (26 Tore) und spielte für Island zu Jahresbeginn bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden.

