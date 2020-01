Torfestival für VfL Eintracht Hagen. Neff sieht Rot

Einen geglückten Jahresauftakt durften die 3. Liga-Handballer des VfL Eintracht Hagen bejubeln. Nachdem man sich in der ersten Hälfte gegen eine junge Mannschaft von Team HandbALL Lippe 2 schwer tat, folgte eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Durchgang, die für einen klaren 36:27 (17:17)-Sieg ausreichte.

Schleppend starteten die Hagener in die Partie und lagen damit prompt nach sieben Minuten mit 2:5 durch den Treffer von Fynn Hangstein hinten. Den Gästen aus Ostwestfalen war anzumerken, dass sie weniger Druck als der VfL vor Heimpublikum verspürten und befreiter aufspielen konnten.

Nachwuchstalent Maxim Schalles netzte per Strafwurf zum 3:7 (9. Minute) ein, die Eintracht agierte zu ungestüm in der Offensive, kam dann aber schnell wieder auf 6:7 (12.) heran. Torschütze war Linkshänder Jan-Lars Gaubatz, der im ersten Spiel nach Verletzungspause einen guten Eindruck machte und sich wieder nahtlos in das Spiel der Gastgeber einfügte.

Trainer sieht Rot

In der Folge bekamen die 525 Zuschauer in der Krollmann Arena eine Kuriosität zu sehen: Da VfL-Trainer Stefan Neff seinen Ärger über manche Schiedsrichterentscheidungen lautstark kundtat, erhielt er bereits in der 14. Minute beim Stand von 6:8 die Rote Karte – was eine doppelte Unterzahl für seine Mannschaft zur Folge hatte. „Fakt ist, dass mir das nicht passieren darf. Ich fühle mich auch nicht wohl damit“, entschuldigte Neff sich im Nachhinein bei den Fans.

Ohne aber weiter in Rückstand zu geraten, überstand man diese Phase, Tim Brand glich daraufhin sogar erstmals wieder zum 13:13 (23.) aus und machte damit den Vorsprung der Lemgoer wieder zunichte. Es schien sogar ein wenig so, als wenn die Rote Karte gegen Neff die Mannschaft aufgeweckt hätte. „Klar, man kann sagen, dass es ein Turnaround war, aber es war definitiv nicht so gewollt“, betonte der Hagener Übungsleiter, der für Emotionen an der Seitenlinie bekannt ist.

Neffs Vorhersage tritt ein

Wie Neff es vorher prognostiziert hatte entwickelte sich ein „Run-andGun-Spiel‘‘ mit vielen Treffern und hohem Tempo, schon zur Halbzeit stand es 17:17 – was nicht für die Defensivarbeit der Eintracht sprach.

Das besserte sich allerdings nach dem Seitenwechsel. Mit fortschreitender Spielzeit bekamen die Hagener immer mehr Sicherheit, hielten das Team um Gäste-Trainer Matthias Struck besser vom eigenen Tor fern und zeigten sich hocheffektiv im Abschluss. Nach dem 24:20 durch Tim Brand (39.) bat Struck zur Auszeit, in der Hoffnung, den Hagener Lauf zu stoppen -- dies gelang nicht. Mit Hilfe von Tobias Mahncke im Tor zogen die Grün-Gelben weiter davon, in der 51. Minute war das Spiel beim Stand von 31:24 schon entschieden. „Unser Matchplan ist voll aufgegangen, wir wollten das Tempo hochhalten und haben damit die richtige Karte gezogen“, so Neff.

Auch die A-Jugendlichen im Kader bekamen noch ihre Chance, der 17-jährige Luca Klein erzielte dabei sein erstes Tor in der 3. Liga zum 33:24 (55.). Am Ende stand ein deutliches 36:27 auf der Anzeigetafel. Dennoch gilt es für den VfL nun an den kleineren Schwachstellen zu arbeiten, um nächste Woche Sonntag beim Gastspiel in Gummersbach eine noch konstantere Leistung abzurufen.