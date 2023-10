Tor aus 40 Metern! Herdecke-Ende holt Punkt in Garenfeld

Hagen. Der SC Berchum/Garenfeld lässt zuhause gegen Herdecke-Ende zwei Punkte liegen. Der Bericht zum Spiel:

Achtungserfolg für die Bezirksliga-Fußballer des FC Herdecke-Ende: Dass für den Tabellenvorletzten beim Achten SC Berchum/Garenfeld ein 2:2 (1:1)-Remis herausspringen würde, war im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten. Die personell arg dezimierten Ruhrstädter bewiesen im Waldstadion Moral und fuhren am Ende einen etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Punkt ein.

Michael Dziamski, der das Herdecker Team gemeinsam mit Uwe Hölterhoff betreut, stand die Erleichterung nach dem Abpfiff ins Gesicht geschrieben: „Das war ein guter Nachmittag. Nun können wir optimistisch nach vorn schauen und einen Dreier anpeilen, damit wir bis zur Winterpause in Schlagdistanz bleiben.“

Das Highlight der Partie bekamen die Zuschauer gleich zu Beginn zu sehen: Endes Kevin Beinsen überwand SC-Keeper Joshua Sawitzky aus 40 Metern mit einem gekonnten Distanzschuss zum 0:1. Im Anschluss waren die Gastgeber spielerisch überlegen, Torchancen gab es auf beiden Seiten. In der 23. Minute jubelte dann erstmals der Sportclub, Sabri Boulaayoun erzielte das 1:1.

Hilfe aus dem Altherren-Team

„Zu dem Zeitpunkt auch verdient“, gab Dziamski zu. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur fünf Minuten, ehe die Gastgeber die Partie durch Stefan Schwan drehten. „Da hatten wir schon befürchtet, dass es nun den Bach runtergeht“, so Dziamski. Die Gäste mussten schließlich auf etliche Spieler verzichten, sodass unter anderem Franz Schlesinger aus dem Altherren-Team aushelfen musste. Umso höher war das Aufbäumen im Anschluss zu bewerten: Nach einem Eckball von David Wawrzynczok traf Marvin Kleinau per Kopf zum 2:2 (70.). Berchum/Garenfeld vergab noch ein paar große Chancen. Entsprechend kurz angebunden war SC-Trainer Yagmur Akyol: „Alles, was ich jetzt sagen würde, wäre emotional, und das will ich nicht.“

Berchum/Garenfeld: Sawitzky; Schwan, Sommerhage (46. Hensel), Falcone, Rüster, Akcay (46. Kowaczek), Gertig, Von Dewitz, Deuerling, Pais (78. Kunz), Boulaayoun (63. Yildirim); Herdecke-Ende: Kost; Gütschow (73. Schwabauer), Kleinau, Schomann (76. Schlesinger), Roll (34. Henkler), Beinsen (59. Brahim), Zeschky, Balz, Meckler, Daniel Wawrzynczok, David Wawrzynczok.

