THG-Mädchen holen in Berlin die Silbermedaille

Sie waren ihrem Ziel schon so nah: Souverän kämpften sich die Basketball-Mädchen des Theodor-Heuss-Gymnasium in das Finale der Schulmeisterschaften vor. In der Endrunde in Berlin siegten sie zum Teil souverän, bezwangen auch im Halbfinale Grünberg mit 61:21.

Im Finale wartete dann mit der Berliner Mannschaft der schwerste Gegner des Turniers auf die Hagenerinnen, die von den Lehrern Tobit Schneider und Fabian Köppen betreut werden. Doch auch wenn die THG-Mädchen bisher so souverän agierten, mussten sie sich nach einem harten Kampf doch mit 29:45 (18:17) gegen den Favoriten geschlagen geben. Dabei begann das Spiel aus Sicht der Hagener Gäste noch gut: Nach einer starken Anfangsphase ging es mit einer knappen Halbzeitführung in die Pause.

Aber im Anschluss hatten die Berlinerinnen die tiefer Bank, während dem THG-Team am Ende die Luft ausging. Mit der Silbermedaille um den Hals ging geht es am Samstagmorgen zurück auf den Heimweg Richtung Hagen.

