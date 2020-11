Tennis unter dem Herdecker Viadukt im Aufwärtstrend

Das Jubiläumsjahr ließ sich ausgesprochen gut an. Steigende Mitgliedszahlen meldete der Herdecker Tennisverein im Jahr des 100. Klub-Geburtstag, sportlich war gerade das klassenhöchste Team – die Herren 30 – höchst erfolgreich. Und ist nun gleich zweimal – in der Halle wie auf dem Feld – in der Verbandsliga vertreten. Nur die große Geburtstags-Party im Vereinsheim unter dem historischen Viadukt fiel angesichts der Corona-Pandemie aus. Vorerst. „Wir versuchen, das jetzt ein Jahr zeitversetzt zu veranstalten“, sagt der 1. Vorsitzende Heinz Rohleder. Und Klubsprecher Philipp Spannagel verspricht: „Die Planung läuft weiter auf Hochtouren, um das Jubiläum angemessen und unbeschwert zu feiern nach der Corona-Zeit, wenn das normale Leben wieder begonnen hat.“

Was war geplant?

Tennis-Spiele, ein Programm für Kinder und abends eine Party mit DJ im Klubheim waren am 2. Mai 2020 – der 1. Mai 1920 gilt als Gründungsdatum – beim Herdecker TV vorgesehen. Doch die 100-Jahr-Feier fiel ebenso aus wie die für den 26. April terminierte Saisoneröffnung und am ersten Sommerferien-Wochenende der Werner-Richard-Pokal, ein seit 1989 vom HTV über 30 Jahre ausgerichtetes überregionales Jugendturnier mit Wertung für die deutsche Rangliste. Der Spielbetrieb im Sommer konnte mit Verzögerung aufgenommen werden, an die übliche Geselligkeit war dagegen nicht zu denken. „Die Mitglieder sind zum Spielen gekommen und dann direkt wieder nach Hause gefahren“, sagt Klubchef Heinz Rohleder.

Die aktuelle Situation

Als sich die HTV-Vereinsmitglieder – etwa 30 kamen - am 12. März zur Jahreshauptversammlung 2020 im Vereinsheim trafen, wurde noch viel über die Feier zum Jubiläum gesprochen. „Dann hat direkt das Thema Corona-Virus an Fahrt aufgenommen“, denkt Spannagel zurück, die Planungen hatten sich schnell erledigt. Auf gutem Weg befindet sich der Traditionsverein im Jubiläumsverein gleichwohl. Auf 165 war die Mitgliedszahl bereits im Frühjahr angewachsen, dabei blieb es nicht.

„Wir spüren nach wie vor einen positiven Trend“, sagt Heinz Rohleder – 1963 mit 13 in den Verein eingetreten und seit 2014 1. Vorsitzender: „Wir profitieren davon, dass die Hallen zu sind, auch Mitte November kann bei dem schönen Wetter auf unserer Anlage noch gespielt werden.“ Die Mitgliedszahl sei so weiter gestiegen, liege aktuell bei 175. Deutlich mehr waren es nur in den 1980er Jahren, als Boris Becker und Steffi Graf aktiv waren. „In den Boom-Zeiten haben wir an den 300 Mitgliedern gekratzt“, weiß Sportwart Frank Kramer.

Fünf Aschenplätze Der Herdecker Tennisverein bietet auf seiner Anlage am Seeweg fünf gepflegte Ascheplätze - zwei davon mit Flutlichtanlage - ein Clubhaus mit Terrasse und Bewirtung für die Mitglieder und einen Kinderspielplatz für die Kleinsten. Der Verein( www.herdeckertv.de ) ist per Mail ( herdecker.tennisverein@web.de ) oder telefonisch ( 02330/2450 ) erreichbar.

Neu ist beim Herdecker TV in diesem Jahr der Vereinstrainer. In dieser Position folgte auf den Hagener Zweitliga-Profi Jordi Walder nun Janis Müller (24), ausgebildeter Tennistrainer und Vorsitzender des TC Volmarstein. „Wir haben jemanden gesucht, der aus der Region kommt, weil wir mehr Kontinuität auf der Trainerposition haben wollen“, erklärt Spannagel den Wechsel, „er ist ja Bezugsperson für unsere Kinder.“

Tennis in idyllischer, stadtnaher Lage, direkt an der Ruhr und unter dem historischen Viadukt - das Herdecker Wahrzeichen ist auch das des Vereins - ist weiter in. Und sportlich erfolgreich, was in diesem Jahr besonders für die Herren 30 gilt. Gleich zwei Aufstiege von der Südwestfalenliga in die Verbandsliga schaffte die seit einem Jahrzehnt fast unverändert zusammenspielende Mannschaft um Mannschaftsführer Philip Spannagel. In der Halle war der Mannschaft in der abgebrochenen Corona-Saison 2019/2020 der Aufstieg am Grünen Tisch gelungen - als Tabellenvierter, weil man nach drei Siegen und einer Niederlage bei einer Fortführung der Serie noch Südwestfalenliga-Meister hätte werden können. Ganz souverän gelang dann im Sommer auf dem Feld der Titelgewinn in der Südwestfalenliga nach fünf Siegen aus fünf. Der für Mitte November vorgesehene Start in der neuen Klasse – mit zwei Damen- und zwei Herrenmannschaften wollte der HTV in der Winterhallenrunde antreten - verzögerte sich allerdings angesichts des aktuellen Lockdowns. Sicher ist allerdings, dass die Herdecker Herren 30 auf jeden Fall in der Verbandsliga bleiben: Auf- und Abstieg hat der Westfälische Tennisverband in dieser speziellen Saison ausgesetzt.

Die Planungen für 2021

Auf eine Geburtstags-Feier im Herbst hatte man beim HTV zunächst gehofft. „Oder wir feiern den 101. Geburtstag, wenn die 100 Jahre rum sind“, sagt Spannagel. Das soll nun geschehen, ins Auge gefasst ist der 1. Mai 2021 - exakt 101 Jahre nach der Vereinsgründung. Wobei Heinz Rohleder angesichts der Erfahrungen aus diesem Jahr noch vorsichtig ist: „Ob das dann tatsächlich klappt, ist noch nicht abzusehen. Aber wir wollen die 100-Jahrfeier auf jeden Fall stattfinden lassen. Und wenn es im September ist.“