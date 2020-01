Teamchemie und Spielwitz sind Erfolgsfaktoren von TSV 1860

Der TSV Hagen 1860 teilt sich in der Basketball-Oberliga ungeschlagen den ersten Tabellenplatz mit dem TVO Biggesee. Unter Trainer Stefan Schulte-Bausenhagen scheint ein erneuter Aufstieg in die 2. Regionalliga in greifbarer Nähe zu sein.

Vor zwei Jahren erst dominierte der TSV Hagen die 2. Basketball-Regionalliga, eine Saison später stieg die Mannschaft jedoch in die Oberliga ab. Mit Jordan Rose hatte der Verein keine Vertragsverlängerung verhandeln können, ohne den kanadischen Spielmacher war das Team chancenlos. An der Seitenlinie dirigiert mittlerweile Stefan Schulte-Bausenhagen, Ex-Trainer Martin Miethling trägt selbst wieder das Trikot der Hagener. „Ich bin froh, in dieser Mannschaft ein letztes Mal aktiv als Spieler anzutreten. Wir haben in den vorigen Spielzeiten gemeinsam viele Erfahrungen gesammelt und haben eine sehr gute Teamchemie. Das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel zum Erfolg in diesem Jahr, unsere Verteidigung ist sehr routiniert“, kommentiert Miethling.

Personelle Kontinuität

In dieser Saison spielt die Mannschaft wie befreit: In bislang zehn Partien haben sich die Hagener mit Nervenstärke und Spielwitz gegen jeden Kontrahenten durchgesetzt. Es gab personell wenige Veränderungen, um Kapitän Malte Dukatz ist der Kern des Kaders gleich geblieben. Neuzugänge wie Phoenix-Trainer Stanley Witt und Kubilay Cicem sind die Ausnahmen.

„Ich bin froh, dass es in dieser Saison besser läuft als in der 2. Regionalliga“, freut sich Trainer Schulte-Bausenhagen. „Ich bin stolz auf die Mannschaftsleistung, wir haben da weiter gemacht, wo wir aufgehört haben und stellen aktuell unter Beweis, dass wir sehr viel Talent aufs Spielfeld bringen. Wir sind nach einer sehr guten Spielzeit in der 2. Regionalliga schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Aktuell machen wir uns deshalb noch nicht allzu viele Gedanken über einen möglichen Aufstieg.“

Das Spitzenspiel gegen TVO Biggesee

Zu Beginn des neuen Jahres entscheidet sich im direkten Duell der beiden Mannschaften an der Tabellenspitze, wer den ersten Rang übernimmt (11. Januar, 18.30 Uhr, Sporthalle Altenhagen). Der TVO Biggesee ist ebenfalls ungeschlagen, der Gegner aus dem Kreis Olpe verfügt über herausragende Talente. US-Amerikaner Shawn Scott überragt als Spielmacher, Brett Wittchow trifft als Schütze hochprozentig aus der Distanz. Unter dem Korb dominieren der Syrer Bilal Atli sowie Center Waldemar Gomer.

Der TSV möchte aber keine Spieler nachverpflichten: „Wir haben ein starkes Team aus unbezahlten Spielern, die in jedem Spiel total motiviert sind“ sagt Schulte-Bausenhagen. „Wir sind ohne große Ziele in die Saison gegangen, wollen aber mit unserer Erfahrung und guter Verteidigung das bestmögliche Ergebnis erreichen.“