Vorbereitung SV Hohenlimburg 1910 in Generalprobe nicht treffsicher genug

Bochum. Fußball-Westfalenligist SV Hohenlimburg 10 hadert bei der SG Wattenscheid mit der Chancenverwertung. Trainer Erzen ist aber nicht unzufrieden.

Auch wenn es die Generalprobe war, die nackten Zahlen der 0:3-Niederlage des Westfalenligisten SV Hohenlimburg 1910 beim Oberligisten SG Wattenscheid 09 spielten eine untergeordnete Rolle. Die Zehner-Fußballer mussten eine Woche vor dem Ligastart gegen den FSV Gerlingen ohne Abwehrchef Recep Nezir auskommen. Auch Samet Davulcu hatte sich kurzfristig abgemeldet.

Gute Anfangschancen für die Zehner

Die Zehner fanden laut Chefcoach Michael Erzen gut ins Spiel und hatten auch die eine oder andere Chance auf dem Fuß. Saffet Davulcu vergab eine gute Einschussmöglichkeit aus 16 Metern. Nach einem Eckstoß segelte der Ball in Richtung des zweiten Pfostens, wo Vincenzo Porrello völlig blank stand, aber selbst an der Murmel vorbei segelte.

„Er hätte frei einnicken können“, so Michael Erzen. Porrello stand auch kurz nach dem Seitenwechsel nach einem Fehler der Wattenscheider völlig frei vor dem SG-Tor, doch der Linienrichter hob laut Michael Erzen fälschlicherweise die Fahne, da er einen Wattenscheider Verteidiger übersehen hatte.

Die Zehner ließen sich im Verlauf der Partie immer weiter hinten reindrängen und verloren irgendwann den Faden. Sebastian Kleine erzielte für Wattenscheid das 1:0 in Minute 51 – auch dann wollten die Zehner noch weiter gut dagegenhalten, aber fingen sich gegen Ende durch zwei Unachtsamkeiten die weiteren Treffer in Person von Felix Casalino.

Michael Erzen zieht ein Fazit

„Wir haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Wir hätten die Räume etwas enger gestalten können, da fehlte uns etwas die Kompaktheit. Das Ergebnis lag aber eher am guten Gegner als an uns selbst“, so Michael Erzen.

SV: Klur, Kauermann, Schikora, Höltke, Porrello, Saffet Davulcu, Jacoby, Münch, Bernsdorf, Delker, Labarile. Eingewechselt wurden: Adil El Hajui, Yücel Balta, Yunus Özalp, Köstereli, Federico.

