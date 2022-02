SV Hohenlimburg 10 startet gegen Westfalia Wickede ins Jahr

Hohenlimburg. Fußball-Westfalenligist SV Hohenlimburg 10 gastiert nach langer Spielpause bei BV Westfalia Wickede. Warum ein Sieg schon fast Pflicht ist.

Auch die Kicker des Westfalenligisten SV Hohenlimburg 1910 steigen wieder in den Ligabetrieb ein – endlich. „Ich dachte erst, dass irgendjemand nicht will, dass wir spielen“, sagte Zehner-Chefcoach am Freitagmorgen. Nach zwei coronabedingten Spielausfällen infolge, drohte auch die Partie am Sonntag bei BV Westfalia Wickede – Anstoß um 15.15 Uhr – wegen der Sturmwarnungen auszufallen. Doch die Stadt Dortmund entschied sich dazu, die Sportplätze nicht zu sperren.

„Sechs-Punkte-Spiel“ für die Hohenlimburger

Für die Hohenlimburger geht es gegen einen direkten Konkurrenten um den Abstieg. Wickede steht einen Punkt hinter den Zehnern auf einem Abstiegsplatz. „Das ist dann schon ein Sechs-Punkte-Spiel“, kommentiert Michael Erzen. Allerdings steht der SV nach den zwei spielfreien Wochen besser da als vorher, da die Tabellennachbarn nicht erfolgreich waren. „Wickede ist eine starke Umschaltmannschaft, die ungern selbst das Spiel macht. Das werden die uns machen lassen und auf unsere Fehler lauern. Die treten auch gut strukturiert auf“, analysiert Michael Erzen.

Laut Erzen könnte es für die Westfalia ein kleiner Vorteil sein, dass die Zehner in diesem Jahr noch keine Partie absolvierten: „Die sind ja schon im Tritt.“ Aufgrund der wetterbedingten Platzschließung durch die Stadt Hagen mussten die Zehner am Donnerstag und Freitag beide Trainingseinheiten ausfallen lassen. Gestern ging es alternativ in die Soccerhalle. Bis auf Jan Kauermann und Tim Eickelmann kann Michael Erzen in Wickede aus dem Vollen schöpfen.

