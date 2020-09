SV Hohenlimburg 10: So schätzt der Trainer sein Team ein

Hohenlimburg. Die Westfalenliga-Fußballer des SV Hohenlimburg 10 müssen sich am Sonntag zuhause beweisen. Der Trainer spricht über Motivation und Luxusprobleme.

In der vergangenen Woche setzte es den ersten Dämpfer für die Westfalenliga-Fußballer des SV Hohenlimburg 1910. Das Team von Trainer Michael Erzen unterlag gegen den SV Wacker Obercastrop. Am kommenden Sonntag empfangen die Zehner den Aufsteiger SV Rot-Weiß Deuten am Kirchenberg. Die Rot-Weißen hatten in der vergangenen Woche spielfrei, da es beim TuS Hordel einen Corona-Fall gab. Wir sprachen mit Michael Erzen über Motivation, Luxusprobleme und Überraschungs-Gegner.

1 Michael Erzen, wie groß ist die Motivation bei Ihnen und Ihrem Team nach der Niederlage in der vergangenen Woche?

Wir haben ja nicht schlecht gespielt, trotz der Niederlage gegen Obercastrop. Es war ein gutes Spiel gegen einen guten Gegner. Und das Schöne am Fußball ist ja, dass wir in dieser Woche wieder von Neuem voll angreifen können und die verloren gegangen Punkte der letzten Woche wett machen können.

2 Sind denn alle Spieler mit dabei, oder gibt es Ausfälle?

Samet Davulcu ist mit seiner Roten Karte noch für die Partie gesperrt. Und auch der Einsatz von Recep Nezir ist noch fraglich. Er hat sich im Training eine Prellung zugezogen.

3 Ihr Kader ist aber ja breit besetzt, wie haben sich denn die Zugänge in das Team eingefunden?

Wir haben wirklich eine riesige Qualität im Kader hinzu gewonnen. Das ist wirklich klasse. Von Spieler eins, bis Spieler 19 gibt es keinen Qualitätsverlust. Das macht es für mich als Trainer natürlich noch einmal schwerer, weil man weiß, dass die Spieler auf der Bank genauso gut sind, wie die auf dem Feld, aber man nun mal nicht alle einsetzen kann. Aber das sind wohl Luxusprobleme. Ich freue mich einfach darüber, wie die Mannschaft im Moment drauf ist. Das ist ganz toller Fußball, den sie da bieten. Deshalb finde ich es auch gut, dass wir vor Zuschauern spielen können. Denn die Jungs haben es einfach verdient, dass sie ihre Leistung auch zeigen können.

4 Wie stark schätzen Sie denn die Mannschaft vom SV Deuten ein?

Das ist schwer zu beantworten. Natürlich haben wir uns mit dem Gegner beschäftigt, aber allzu viel wissen wir noch gar nicht. Als Aufsteiger ist das Team eine Wundertüte und hat bisher ja auch ein Spiel weniger absolviert. Man kann natürlich sagen, dass sie dadurch ausgeruhter sind und jetzt fitter in das Duell gegen uns gehen, aber ich persönlich finde es bei uns zum Beispiel immer kritisch, wenn wir eine Woche aus dem Tritt sind. Ob es ein Vorteil ist oder nicht wird sich dann zeigen. Aber sowieso schaue ich viel lieber auf meine eigene Mannschaft. Und die macht aktuell wirklich Spaß.

Mit Michael Erzen sprach Linda Sonnenberg