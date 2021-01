SV Hohenlimburg 10: Kapitän Labarile gibt ein Versprechen ab

Hohenlimburg Danilo Labarile, Kaptän von Fußball-Westfalenligist SV Hohenlimburg 1910, blickt auf das Corona-Jahr zurück und setzt Ziele für 2021.

Das Sportjahr 2020 ist in den Büchern, was in 2021 passiert, ist aktuell noch ungewiss. Die Coronapandemie hat den Vereinen und auch den Sportlern einiges abverlangt. Und während einige Mannschaften dank einer Wildcard noch etwas positives aus dem Saisonabbruch mitnehmen konnten, gab es für andere ein böses Erwachen. Auch die Westfalenliga-Fußballer des SV Hohenlimburg 1910 machten eine Achterbahnfahrt mit. Nach dem Saisonende fand sich der Aufsteiger auf einem guten vierten Tabellenplatz wieder, nun finden sie sich auf dem ersten Abstiegsplatz wieder. Kapitän Danilo Labarile (30) wirft für unsere Redaktion einen Blick zurück und auch voraus. Und er gibt ein Versprechen.

„Ein verrücktes, unschönes Jahr geht zu Ende und wie wohl alle, werden auch wir vom SV Hohenlimburg 1910 das Jahr 2020 sicher nicht missen. Auch wenn der Sport in einer gesamtgesellschaftlich schwierigen Zeit absolut zu Recht in den Hintergrund rückte, wollen wir einen kurzen Blick zurück werfen.

Als wir kurz nach unserem Aufstieg, im Januar mit der Hallenstadtmeisterschaft bereits den nächsten Erfolg feierten, ahnten wir noch nicht, dass die bis dato sehr gute Saison schon 2 Monate später ein vorzeitiges Ende finden sollte.

Als Aufsteiger auf dem vierten Platz mit fast zwei Punkten im Schnitt und dann kam die Coronapause. Aus der Coronapause wurde ein Coronaabbruch. Erneut will ich sagen: Absolut nachvollziehbar und in dem Moment unwichtig! - Doch wer weiß, was noch drin gewesen wäre.

Fast vier Monate später folgte das erste Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison, welcher wir sehr ambitioniert entgegen fieberten. Auch die durchwachsene Vorbereitung dämpfte unsere Motivation und die Ambition eine noch bessere Saison als im Vorjahr zu spielen nicht. Ein guter Start mit 2 Siegen aus 2 Spielen, darunter ein Derbysieg gegen Hagen 11.

Doch dann kam der Einbruch. Der ersten Niederlage folgte die erste von vielen roten Karten und die erste von vielen Verletzungen. Viele Leistungsträger fielen weg. Zwischenzeitlich fehlte fast die halbe Mannschaft. Aus der Euphorie wurde ein Kopfproblem, was in 6 Niederlagen in Folge mündete. - Eine erneute Coronapause. Dieses Mal vielleicht zum richtigen Zeitpunkt.Unsere Trainer bereiten uns auf den Restart vor und wir fiebern erneut dem Wiederbeginn entgegen.

Wir haben einiges gutzumachen und werden da unten rauskommen. Das verspreche ich.“