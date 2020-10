SV Hohenlimburg 10: Gleich fünf Spieler fallen aus

Hohenlimburg. Nach drei Niederlagen in Folge will Westfalenligist SV Hohenlimburg 1910 wieder Punkte sammeln. Doch gleich fünf Spieler fallen am Sonntag aus.

Drei Niederlagen in Folge. Das hat es für die Westfalenliga-Fußballer des SV Hohenlimburg 1910 in der vergangenen Saison kein einziges Mal gegeben. Doch nun hat das Team von Trainer Michael Erzen nach zwei Siegen zu Beginn eine Negativserie hingelegt und befindet sich in der Tabelle nur noch auf Rang elf.

Mit dem SC Neheim reist am Sonntag (15.30 Uhr) ein alter Bekannter in das Kirchenbergstadion. SC-Coach Alexander Bruchhage und Michael Erzen kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen aktiven Zeit. „Wir haben lange zusammengespielt, auch in den Auswahl-Mannschaften“, freut sich Erzen auf ein Wiedersehen, ist aber auch gewarnt: „Dadurch, dass ich den Neheimer Trainer so gut kenne, weiß ich auch, dass er seine Mannschaft sehr gut einstellen wird.“

Positive Stimmung überwiegt

Doch die positive Stimmung überwiegt: „Die Mannschaft ist gut drauf. Trotz der Niederlagen kann ich keinen Vorwurf machen, der Einsatz in den letzten Partien hat gestimmt. Nun müssen wir uns mit etwas Zählbarem belohnen.“

Was die ohnehin angespannte Lage der Zehner aber nicht besser macht, sind einige Ausfälle vor dem Wochenende. Sowohl Samet als auch Saffet Davulcu fehlen durch ihre Rotsperre. Recep Nezir laboriert weiter an seiner Fußverletzung, Kapitän Danilo Labarile fehlt aus privaten Gründen. Und auch der Einsatz von Jan Niklas Jacoby ist fraglich. Die Woche über kränkelte der Mittelfeld-Akteur, für 90 Minuten wird es am Sonntag wohl nicht reichen. „Das sind alles Spieler, die sonst in die Startelf gehören“, könnte sich Erzen bessere Bedingungen vorstellen.