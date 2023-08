SV 70 Cup: Hasper im Finale chancenlos

Hagen. Der SV Haspe 70 hat sein eigenes Turnier auf dem zweiten Platz beendet. Der Bericht und die Bilder zum SV 70 Cup.

Gut angefangen, aber stark nachgelassen: Für Gastgeber SV Haspe 70 war das Vorbereitungsturnier SV 70 Cup in der heimischen Rundsporthalle durchaus erkenntnisreich, wenn auch nicht ganz erfolgreich. Die Basketballer aus der 1. Regionalliga spielten eine gute Vorrunde – und zogen dann nach ihrem Duell mit Citybasket Recklinghausen II am Samstagabend ins Finale ein. Im Endspiel folgte dann am Sonntag die Überraschung: Gegen Erstregionalliga-Aufsteiger TV Salzkotten war für den SV nichts mehr zu holen. Die Hasper beendeten ihr eigenes Turnier auf dem zweiten Platz.

Gegen den TV Salzkotten waren die Hasper um Felix Krall in der Offense nicht konsequent genug. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Finale: SV Haspe 70 – TV Salzkotten 85:100 (38:54). Die Ostwestfalen gingen als Erstregionalliga-Aufsteiger nicht als Favorit ins Spiel. Der SV Haspe 70, der in der gleichen Spielklasse spielt, erwischte aber einen schlechten Start – und spielte früh gegen eine Führung der Gäste an. Im durchaus hitzigen und körperlichen Spiel hatten die Hasper eine zu schlechte Wurfquote (37 Prozent aus dem Feld) und ließen auch von der Freiwurflinie zu viel liegen.

Neuzugang Nino Vrencken machte sich im Spielaufbau insgesamt gut, nur viele Chancen, die sich der SV Haspe 70 im Finale herausspielte, ließen die Turniergastgeber liegen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Ganz im Gegenteil zu Salzkotten, deren Ausbeute mit einer Wurfquote von 53 Prozent deutlich besser war. Bereits im zweiten Viertel baute Salzkotten die Führung zwischenzeitlich auf mehr als 20 Punkte aus. Der Zwischenstand passte dabei durchaus zum Spielverlauf. Spätestens nach einem 11:0-Lauf der Ostwestfalen kurz vor der Halbzeit war klar: Nur mit einer deutlich besseren Leistung in der zweiten Spielhälfte hätten die Hasper das Ruder noch einmal rumreißen können.

In der Folge bekam Haspe noch deutlich mehr Zugriff aufs Spiel und verkürzte den Vorsprung des Turniersiegers zwar. Am Ende des Tages waren die letzten Minuten aber reine Ergebniskosmetik. Mit einer 9:0-Serie verkürzten die 70er auf 83:98. Ein Lichtblick war allenfalls der neue US-Center Jamel McAllister, dem 24 Punkte und 9 Rebounds gelangen. Allerdings traf auch er ziemlich schlecht aus dem Feld.

Headcoach Michael Wasielewski war nach der Partie entsprechend geknickt: „Das war eine Katastrophe. Punkt. Wir waren die meiste Zeit nicht in der Lage, das anständig zu verteidigen und haben hinten zu viel zugelassen und vorne viel liegenlassen. Am Ende müssen wir fast schon glücklich darüber sein, dass wir nur mit 15 Punkten Unterschied verlieren“, sagte Wasielewski.

SV Haspe 70: Iloanya (10 Punkte), Bambullis (9), Vrencken (9), Nürenberg (3), Fouda (4), Omorodion (4), Krall (8), Dia (9), Gbesimi (5), McAllister (24)

Halbfinale: SV Haspe 70 – Citybasket Recklinghausen II 100:60 (43:31). Im Halbfinale gaben die Hasper tags zuvor ein deutlich souveräneres Bild ab. Nach leichten Startschwierigkeiten und einem Zwischenstand von 13:18 nach dem ersten Viertel spielten die Hasper Recklinghausen regelrecht an die Wand. Ab dem dritten Viertel war das Spiel entschieden – und die Citybaskets aus der 2. Regionalliga gingen gegen die Hasper unter.

