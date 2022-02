Sturmwarnung: Alle Hagener Sportplätze geschlossen

Hagen. Aufgrund der Sturmwarnung bleiben Sportplätze im Hagener Stadtgebiet vorerst geschlossen. Was das SZS für die Hallennutzung empfiehlt.

Wie die Stadt Hagen am Donnerstagmorgen mitteilte, bleiben „aufgrund der aktuellen Wetterlage und weiteren Sturmwarnungen die Sportplätze im Hagener Stadtgebiet am heutigen Donnerstag, 17. Februar, sowie am Freitag, 18. Februar, geschlossen.“

Die Vereine seien darüber per E-Mail informiert worden. Das Servicezentrum Sport (SZS) der Stadt Hagen rät zudem dringend, in diesem Zeitraum aus Sicherheitsgründen auf die Nutzung der Sporthallen zu verzichten.

