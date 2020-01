Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SteelFire 3-2-1 verliert bei Metropol Girls

In der Weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL) unterlag SteelFire 3-2-1, das von Herner TC, VfL AstroStars Bochum und TSV Hagen 1860 gebildete Team, in der Staffel Nordwest beim Tabellenzweiten Metropol Girls mit 66:72 (40;37). In der Tabelle belegt die Mannschaft aktuell Rang vier.

Steel Fire 3-2-1: Perlick (4), Neuhaus, Czerkawski, Groll (6), Röspel (2), Polleros (24), Birtner (8), Schechinger, Wüllrich, Kuper (6), Mooshage (13), Köhne (3).