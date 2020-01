Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Start mit Niederlage gegen Augustdorf/Hövelhof

Mit einer 25:32-Heimniederlage gegen die HSG Augustdorf/Hövelhof startete der TuS Volmetal am 9. Januar 2010 in das Jahrzehnt. In der Handball-Oberliga belegte man damit den letzten Platz, musste am Ende der Saison 2009/2010 auch in die Verbandsliga absteigen.

Aktuell belegen die Volmetaler in der 3. Liga Nordwest unter dem aktuellen Trainer Marc Rode Rang elf.