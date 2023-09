Starkes Pieczkowski-Debüt, doch Eintracht verliert Auftakt

Hagen. Zum Auftakt der neuen Zweitliga-Saison verlieren die Handballer von Eintracht Hagen gegen Bietigheim. Schon vorm Spiel gibt es einen Dämpfer.

987 Zuschauer, tolle Stimmung, ein glänzendes Pflichtspieldebüt von Niclas Pieczkowski, aber das Endergebnis sorgte für Frust: Der VfL Eintracht Hagen verlor zum Auftakt der Saison 2023/24 der 2. Handball-Bundesliga mit 26:32 (12:13) gegen die SG BBM Bietigheim. Dabei machte den Grün-Gelben eine eklatant hohe Fehleranzahl zu schaffen.

Frühe Zeitstrafe

Herber Dämpfer schon vor dem Spiel: Eintracht-Topwerfer Pouya Norouzi musste wie befürchtet wegen eines Muskelfaserrisses aussetzen – und gesellte sich zum ohnehin großen Lazarett der Grün-Gelben. Die ersten beiden Spielszenen liefen dennoch perfekt für die Eintracht: Keeper Mats Grzesinski parierte einen Wurf und auf der anderen Seite verwandelte Rückkehrer Pieczkowski unter viel Jubel zum 1:0. Direkt danach schickte Hagens Neuzugang Andre Alves seinen Gegner unsanft zu Boden und musste dafür zwei Minuten aussetzen. Ein Grund, warum Bietigheim jetzt am Drücker war und eine 3:0-Serie zündete (3). Auch ab der 8. Minute schlugen die Gäste Kapital aus einer Hagener Zeitstrafe (Voss-Fels), beim 3:7 durch Max Hejny bat Stefan Neff zur Besprechung (11.).

Die Auszeit hatte Wirkung: Die Grün-Gelben passten fortan besser auf den Ball auf und drängten mit Leidenschaft nach vorne. In der 19. Minute traf der starke Pieczkowski aus 23 Metern ins leere Tor zum 10:8. Der Vorjahresvierte aus Bietigheim ließ sich aber keineswegs abschütteln. Am Ende einer defensiv stark geprägten Phase übernahmen die Gäste in Rot die Führung, mit 12:13 ging es in die Halbzeit.

Bietigheim überrollt Hagen am Ende

Das Spiel blieb nach Wiederanpfiff ein Hin und Her, erst in der 43. Minute konnte eine Mannschaft mal wieder mit zwei Toren in Front gehen: Nach zwei Hagener Ballverlusten gelangen Bietigheim zwei Gegenstöße zum 18:20. Im Angriff fehlten den Gastgebern merklich Durchsetzungskraft und Ideen, zumal man das Spielgerät wieder oft herschenkte. Bietigheim nutzte die Hagener Unzulänglichkeiten gekonnt aus, traf in Person von Jonathan Fischer zur bislang höchsten Führung seit der Anfangsphase (22:26/53.) – Auszeit Eintracht.

Es musste nun vorne wie hinten eine perfekte Leistung her, um den Sieg der Baden-Württemberger noch zu verhindern. Daraus wurde nichts. Gegen eine kompakte Deckung hatten die Grün-Gelben an diesem Tag einfach nicht genügend probate Mittel, Bietigheim nutzte Fehler weiter gnadenlos aus und hatte den Sieg spätestens, als der gut aufgelegte Schäfer per Gegenstoß zum 23:30 einnetzte (55.), in trockenen Tüchern.

Aufstellung

Eintracht Hagen: Grzesinski, Paske; Bürgin (2), Becker (1), Pröhl (1), Alves, Schmidt (2), Pieczkowski (7), Klein, Voss-Fels (3), Vorlicek (3), Spohn, Gaubatz, Stüber (1), Funke, Busch (6).

Beste Werfer Bietigheim: Schäfer (8/1), Pfeifer (6).

