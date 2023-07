Staffeleinteilung: Alte Bekannte für Hagener Landesligisten

Hohenlimburgs Saffet Davulcu (rechts) im Duell gegen Borussia Dröschede. Gegen die Iserlohner werden die Zehner auch in der kommenden Saison wieder antreten.

Hagen. Lange Fahrten und alte Bekannte: Bei der Staffeleinteilung gibt es für die Hagener Landesliga-Fußballer wenig Überraschungen. Die Reaktionen:

Eine Überraschung war es nicht mehr: In der kommenden Landesliga-Saison gehen die Fußballer des SV Hohenlimburg 10 und der SpVg. Hagen 11 in der Staffel 2 an den Start.

In der als „Sauerland-Staffel“ bezeichneten Gruppe kickten die Hagener bis 2022, bevor eine Umgruppierung ins Ruhrgebiet erfolgte. Da mit dem TuS Hordel und YEG Hassel allerdings ein Bochumer und ein Gelsenkirchener Verein aus der Westfalenliga abstiegen, mussten die Hagener wieder umgruppiert werden.

„Wir freuen uns auf Lokalderbys, alte Freunde und Ex-Vereine“, ist Murat Kaya, Sportlicher Leiter der Zehner, nicht unzufrieden mit der altbekannten Gruppe. Ähnlich sieht es Elfer-Coach Christian Fohs, der die Derbys in Menden, gegen Dröschede und Hohenlimburg hervorhebt. „Immerhin haben wir drei Auswärtsfahrten unter 150 Kilometern“, spielt der Emster Trainer mit einem Augenzwinkern auf die weiten Fahrten ins Sauerland an, ergänzt aber auch: „Im Grunde ist es mir wirklich egal, in welcher Staffel wir antreten.“

In der Staffel 2 spielen neben den Hagenern noch 14 weitere Mannschaften: FC Arpe/Wormbach, TuS Sundern (Aufsteiger BL 4), FSV Gerlingen, SV Brilon, FC Borussia Dröschede, SV Ottfingen (Aufsteiger BL 5), SF Ostinghausen (Aufsteiger BL 7), SV Germania Salchendorf, SV Schmallenberg Fredeburg, BSV Menden, RW Erlinghausen, SC Drolshagen, SV 04 Attendorn, SpVg. Olpe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke