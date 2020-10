SSV Hagen tut sich beim Tabellenschlusslicht lange schwer

Am achten Spieltag ist Fußball-Bezirksligist SSV Hagen mit einem blauen Auge davongekommen: Die 90 Minuten beim punktlosen Tabellenschlusslicht Sinopspor Iserlohn waren ein harter Kampf, nur mit etwas Glück und einer Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel sicherten sich die Adler beim 3:2 (0:1) den vierten Sieg im sechsten Spiel.

In der ersten Halbzeit erspielten sich die Gäste vor 125 Zuschauer im Inceptum-Stadion zwar etliche Torchancen, die Pausenführung aber sicherten sich die Gastgeber durch den Treffer in der 23. Spielminute. „Wir müssen nach 20 Minuten schon 4:0 oder 5:0 führen“, ärgerte sich SSV-Co-Trainer Ertan Özkavak über die miserable Ausbeute seiner Mannschaft. „Wir haben teilweise eigensinnig agiert.“

Einwechslungen bringen frischen Wind

Cheftrainer Anziz Mbae und Özkavak hatten nach 40 Minuten genug gesehen und brachten mit Vasile Magearu und Beyar Suleyman frischen Wind in die Partie. In der Halbzeitpause wurde es in der Gäste-Kabine dann lauter, die Ansage der Verantwortlichen zeigte prompt Wirkung: Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Luan Jackson Tavares der Ausgleich gelang.

Zehn Minuten später ging es dann Schlag auf Schlag: Zunächst drehte Serdal Dogan die Partie (58.), ehe Iserlohn im Gegenzug der Ausgleich gelang (59.). Der überlegene SSV blieb davon unbeeindruckt, folgerichtig ließ erneut Dogan den Höing-Klub in der 62. Spielminute jubeln. Sinopspor gab sich nicht geschlagen und machte noch einmal Druck, etwas Zählbares sollte bei der Schlussoffensive der Gastgeber aber nicht mehr herausspringen. „Da haben wir ein bisschen Glück gehabt“, gab Özkavak zu.

SSV Hagen: Reinhard; Calin, Dursun (40. Suleyman), Acikel (46. Sahin), Marinelli, Kavuk, Grüterich, El Basraoui (40. Magearu), Dursun, Tavares, Dogan (81. Ulusoy).