SpVg. Hagen 11: So lief die Generalprobe gegen Bielefeld

Hagen. Westfalenligist SpVg. Hagen 1911 und Fichte Bielefeld sind beim letzten Testspiel ebenbürtig. Wie Trainer Mroß auf die Vorbereitung zurückblickt.

Fußball-Westfalenligist SpVg. Hagen 1911 scheint gut gerüstet für den Saisonauftakt am kommenden Sonntag, wenn der SC Neheim auf Emst gastiert. Im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielstart trennten sich die Elfer 2:2 (2:1) von Fichte Bielefeld, die in der Parallelstaffel der Westfalenliga 2 beheimatet sind.

Stefan Mroß zollt Testspielgegner viel Respekt

Die Gastgeber hätten durchaus als Sieger vom Platz gehen können, die schlechte Chancenauswertung machte den Elfern aber am Ende einen Strich durch die Rechnung. „Wir haben ein gutes Spiel gegen einen guten Gegner absolviert“, zollte Elfer-Trainer Stefan Mroß dem VfB Fichte Respekt: „Das war eine sehr engagierte Truppe.“

Die erste Halbzeit ging klar an die Gastgeber. „Da hatten wir Bielefeld im Griff.“ Bereits nach vier Minuten wurde Stürmer Gaetano Manno im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte der erfahrene Torjäger selbst zum 1:0. Eine Viertelstunde später erhöhten die Gastgeber durch Niklas Wilke, der per Kopf nach einer Ecke von Manno traf. Die Mroß-Elf verpasste es fortan, die Führung auszubauen: Nur vier Minuten nach dem zweiten Treffer schoss der gut aufgelegte Tim Bodenröder nach einem Zuspiel von Kevin Ropiak den Ball aufs freie Tor, doch ein Fichte-Verteidiger klärte die brenzlige Situation kurz vor der Linie.

In der 24. Spielminute verfehlte ein Schuss von Manno das Tor nur knapp, Bodenröder scheiterte zudem gleich zweimal am starken Bielefelder Schlussmann Matti Kuuse. Die Nachlässigkeit vor dem gegnerischen Tor sollte noch vor der Pause bestraft werden: Nach einem Stellungsfehler der Elfer traf Gäste-Kicker Batuhan Dogan zum Anschluss (36.).

Elfer nach dem Seitenwechsel nicht wach genug

Nach dem Seitenwechsel wurde Bielefeld stärker und erzielte nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff den Ausgleich: Nino Wemhöner war es, der die Gäste jubeln ließ. „Da waren wir im Zentrum einfach nicht wach“, so Mroß. Die Gastgeber ließen sich vom Ausgleich indes nicht beeindrucken und kamen auch nach dem 2:2 zu guten Chancen.

Eine schlechte Wahl traf der eingewechselte Stefan Schwan, als er alleine vor dem Tor noch einmal quer auf Bodenröder spielte, der von zwei Gegenspielern gut bewacht wurde. In der 63. Spielminute schoss Manno nur knapp über das Gäste-Tor, drei Minuten später hielt Bielefeld-Keeper Kuuse einen Freistoß von Bodenröder aus 28 Metern überragend. Sechs Minuten vor Spielschluss vergibt Bodenröder die letzte gute Elfer-Chance der Partie.

Freude auf den Saisonstart gegen Neheim

„Die Chancenverwertung ärgert mich“, gab Mroß nach Spielschluss zu. „Nach dem Seitenwechsel hatten wir nicht mehr so den Zugriff, haben entscheidende Zweikämpfe verloren und im Mittelfeld die Spielkontrolle abgegeben.“ Dennoch war der Elfer-Chefcoach, auch im Hinblick auf die gesamte Vorbereitung, zufrieden: „Klar hätten wir gerne gewonnen, aber wir können mit der gezeigten Leistung zufrieden sein.“

Ein paar angeschlagene Spieler fehlten im letzten Test, in der letzten verbleibenden Woche vor dem Saisonstart will man auf Emst noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen, um die Schwächen abzustellen. „Wir gehen frohen Mutes in die Partie gegen die Neheimer, die uns sicher alles abverlangen werden. Das ist ein starker Gegner, wir fiebern dem Start entgegen.“

Aufstellung und Tore

Hagen 11: Mroß; Möller (45. Schwan), Ropiak, Wilke (75. Marrano), Manno, Fischer, Bodenröder, Ibeme, Warkotsch (80. In), Fiore, Dialundama (45. Erzurum).

Tore: 1:0 Gaetano Manno (4.), 2:0 Niklas Wilke (19.), 2:1 Batuhan Dogan (36.), 2:2 Nino Wemhöner (51.); Nächstes Spiel: Sonntag gegen Neheim (15 Uhr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke