Sportstättengebühren: So viel nimmt die Stadt Hagen ein

Hagen. Die Sportstättennutzungsgebühr sorgt für Diskussionen. Doch was nimmt die Stadt durch sie ein? Ein Einblick über Ein- und Ausgaben.

Sie sorgte zuletzt für Diskussionen, etwa im Sport- und Freizeitausschuss der Stadt Hagen und ist bei Sportvereinen ein nicht gerne gehörtes Wort: die Sportstättennutzungsgebühr.

Doch was ist die Sportstättennutzungsgebühr, oder Energie- und Bewirtschaftungsumlage, wie sie richtig heißt, eigentlich? Wie hoch sind die Gebühren für eine Trainingseinheit? Und erfüllt die vor fünf Jahren eingeführte Umlage ihren Zweck? Die Politik hat die Summe auf 140.000 Euro, die über den allgemeinen Sport und 40.000 Euro, die über den Schwimmsport vereinnahmt werden sollen, festgelegt.

Nutzung von 16 bis 22 Uhr für den Vereinssport

Die städtischen Sportstätten, die in erster Linie für den Schulsport bestimmt sind, können in der Regel werktags von 16 bis 22 Uhr für den Vereinssport genutzt werden. Der Stundensatz wurde aus der theoretischen Belegung berechnet. Kinder- und Jugendliche bleiben dabei kostenfrei und auch der Meisterschaftsspielbetrieb wird, unter der Woche, nicht in Rechnung gestellt. Außerdem ist festgelegt, dass der Spiel- und Meisterschaftsbetrieb an Wochenenden entgeltfrei bleibt. Daraus ergab sich der aktuell festgelegte Stundensatz.

Sportförderung Foto: Manuela Nossutta/Funkegrafik NRW

Mit den insgesamt 180.000 Euro soll sich der Sport an der Konsolidierung des Haushalts beteiligen. Aber was bedeutet das für die Vereine? Karsten-Thilo Raab, Leiter der Servicezentrum Sport (SZS) gibt Antwort: „Für eine Einfachturnhalle werden 2,52 Euro, für eine Zweifachturnhalle 5,04 Euro und für eine Dreifachturnhalle 7,56 Euro netto pro Stunde berechnet. Wird beispielsweise nur eine Hallenhälfte oder ein Hallendrittel genutzt, wird der Betrag entsprechend halbiert oder gedrittelt.“

Sonderflächen mit eingeschlossen

Analog dazu erfolgt die Berechnung für die Sportplätze. Für die Kunst- und Naturrasennutzung werden 7,56 Euro und für Tennenplätze 5,04 Euro pro Stunde netto in Rechnung gestellt. Auch hier wird bei Nutzung eines halben Platzes der Betrag entsprechend halbiert. Auch für Sondersportfläche wie die Kanuslalomstrecke oder das Schießsportzentrum werden analog dieselben Beträge erhoben.

„Gemessen an dem Gesamtetat für den Sport, der bei rund sieben Millionen Euro pro Jahr liegt, umfassen die erhobenen 140.000 Euro als ziemlich genau zwei Prozent“, sagt Raab.

Zielmarke nicht erreicht

Doch reichen die Einnahmen um das vorgegebene Ziel von 140.000 Euro zu erreichen? Nein. 2018 lag die Einnahme mit 139.439 Euro fast genau an der Zielmarke. 2019 konnten 127.921 Euro verbucht werden, in den Corona-Jahren 74.586 Euro (20220) und 80.640 Euro (2021). Im ersten Halbjahr 2022 konnten 74.501 Euro verbucht werden. „Neben Rückgängen durch die eingeschränkte sportliche Nutzung in den Corona-Jahren sind die Fehlbeträge auf zurückgegebene beziehungsweise nicht mehr beanspruchte Trainingszeiten beziehungsweise durch deren Umnutzung in Jugendzeiten zurückzuführen“, kennt Raab die Gründe.

Auch im Schwimmsport klafft eine Lücke: Während die Stadt beispielsweise im Jahr 2021 über 49.000 Euro für das Vereinsschwimmen im Hagenbad investierte, kamen über die Energie- und Bewirtschaftungsumlage 5.279,35 Euro rein. „Wobei die Jahre 2020/2021 natürlich auch unter den Corona-Zeichen und der damit einhergehenden monatelangen Schließung der Bäder zu deutlichen Mindereinnahmen führten.“

Doch die Kosten bleiben weiter hoch, wie Raab betont: „Für die ersten drei Quartale 2022 wurden 114.642,41 Euro an Ausgaben berechnet.“