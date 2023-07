Sportler können bald in Hasper Rundsporthalle zurückkehren

Hagen. Die Arbeiten in der Rundsporthalle Haspe sind voll im Zeitplan. In der Karl-Adam-Halle kann bald endlich wieder geduscht werden.

Die Sporthallensituation im Hagener Westen ist seit Monaten angespannt. Mitte April dieses Jahres musste die Rundsporthalle Haspe wegen eines massiven Schimmelfalls im Unterboden geschlossen werden – vor allem für die vielen Basketball-Mannschaften des SV Haspe 70 ein schwerer Schlag ins Kontor. Nicht nur die Sportvereine, sondern auch die Gesamtschule Haspe sehnen eine Rückkehr ins sogenannte „Ufo“ herbei. Die Stadt Hagen kann sie beruhigen: Die Arbeiten in der Rundsporthalle liegen „voll im Plan“, sagt Karsten-Thilo Raab vom Servicezentrum Sport (SZS). „Nach den Sommerferien wird die Halle wieder für den Sport zur Verfügung stehen.“

Boden verlegt, Linien gezogen

Nach Angaben des Servicezentrums Sport wurde der Boden verlegt und in dieser Woche werden die Linien gezogen, ehe in der kommenden Woche die Freiluftmessung erfolgt. „Die Rundsporthalle Haspe ist unsere Heimhalle, unser Wohnzimmer“, sagt Martin Wasielewski, kommissarischer Vorstandschef des SV Haspe 70. „Wir sind zuversichtlich, dass alles gut geht und wir dort bald wieder trainieren und spielen können.“

Die 70er hoffen dies auch im im Hinblick auf ein größeres Event: Der Haxa-Cup, bei dem traditionell Kooperationspartner Phoenix Hagen erstmals in der Saisonvorbereitung vor heimischen Publikum spielt, steht wieder im August an. Aber auch die eigenen Mannschaften scharren angesichts der im September startenden Basketballsaison mit den Füßen. Bis die Rundsporthalle wieder geöffnet wird, trainieren die Hasper weiter in der Sporthalle Quambusch.

Verunreinigtes Wasser in Karl-Adam-Halle

Gute Nachrichten gibt es (endlich) auch für Sportlerinnen und Sportler in Vorhalle. Ende Februar dieses Jahres informierte die Stadt Hagen darüber, dass die Duschen in der Karl-Adam-Sporthalle wegen Legionellen im Trinkwasser nicht genutzt werden können. Inzwischen können die Sportlerinnen und Sportler dort seit über vier Monaten nicht duschen, aber ein Ende der Arbeiten ist in Sicht. Das Hagener Servicezentrum Sport teilt auf Anfrage mit: „Im Waschraum für die Herren wurden der Estrich verlegt, die Abdichtung aufgebracht sowie die Fliesen an Boden und der Vorwand angebracht. Die Feininstallation der Sanitäranlagen wird ca. Mitte des Monats fertig gestellt sein.

Im Waschraum für die Damen ist die Vorwandinstallation für die Waschbecken abgeschlossen. Die Verkleidung und Fliesenarbeiten werden voraussichtlich bis Ende nächster Woche fertig.“

