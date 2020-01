Sportabzeichen-Vergabe: Freibad bleibt Thema in Herdecke

Die Sportabzeichenvergabe der Stadt Herdecke stand in diesem Jahr unter einem ganz besonderen Stern: In Anwesenheit von Bürgermeisterin Katja Strauss-Köster ließ es sich Sportabzeichen-Obmann Lothar Umland nicht nehmen, den Finger ein wenig in die Wunde zu legen. Der langjährige Offizielle des Stadtsportverbandes kam in seiner Eröffnungsrede auf das Herdecker Sport- und Freizeitbad zu sprechen.

Denn eins steht fest: Wenn die Bürger im vergangenen Jahr ein lokalpolitisches Thema emotionalisiert hat, war es mit Sicherheit die Diskussion um die Zukunft des Sport- und Freizeitbades am Herdecker Bleichstein.

Umland appelliert an Politik

Das in die Jahre gekommene Freibad bedarf einer dringenden Sanierung. Sollte die Stadt Herdecke in den kommenden Wochen und Monaten vom Land NRW nicht mit Fördergeldern bedacht werden, würde das die Schließung des Freibades bedeuten. Und dieses „Worst-Case-Szenario“ wollen die Herdecker auf jeden Fall vermeiden. Umland sagte in seiner Eröffnungsrede: „Ich habe zuletzt noch einen Bericht gelesen, in dem es hieß, dass in Deutschland mittlerweile nur noch etwa jedes zweite Kinder schwimmen kann. Das ist ein Umstand, an dem wir alle arbeiten sollten.“

Das Publikum im Gastraum des Herdecker Ruderclub Westfalen stimmte dem Sportabzeichen-Obmann mit lauten Beifall zu. „Nicht schwimmen zu können, bedeutet im Ernstfall einen gestorbenen Menschen. Das müssen wir uns alle bewusst machen. Ich halte es daher für immens wichtig, dass das Freibad in unserer Stadt gerettet wird“, macht Umland seine Forderung an die Bürgermeisterin deutlich – und erntet damit Applaus aus dem Publikum.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Sechs Herdecker sichern sich Goldenes Sportabzeichen Das Goldene Sportabzeichen für 25 erfolgreiche Teilnahmen sicherte sich in diesem Jahr Charlotte Requardt. 35 Mal absolvierte Winfried Lindemann das Deutsche Sportabzeichen. Dass man auch im hohen Alter noch sportlich sein kann, bewiesen I ngrid und Klaus Todt (jeweils 20 Teilnahmen). Obmann Lothar Umland legte in diesem Jahr sein 45. Sportabzeichen ab.

Anschließend begrüßt auch Katja-Strauß-Köster die Sportabzeichen-Abnehmer und geht postwendend auf das sensible Thema „Freibad am Bleichstein“ ein: „Ich selbst kann mich noch gut daran erinnern, im Kindesalter mit Freunden in unser Freibad gegangen zu sein. Meine Eltern hatten nicht viel Geld, daher habe ich meine Sommerferien zum Großteil im Freibad verbracht. Auch ich habe eine ganz besondere emotionale Beziehung dazu“, erklärt die Bürgermeisterin und erklärte im Anschluss daran noch einmal, was es so schwierig macht, das Freizeitbad zu sanieren:

„Das Land NRW schüttet einen Topf von 300 Millionen Euro an die Kommunen aus. Wir haben uns in Düsseldorf um einen Teil davon beworben und unser Projekt mit dem Freibad vorgestellt. Das gleiche Verfahren gab es schon einmal vor ein paar Monaten, da hatten wir jedoch kein Glück und das Geld ging in andere Projekte. Uns bleibt nur zu hoffen, jetzt im zweiten Durchgang mit Geldern des Landes bedacht zu werden, um das Freibad sanieren zu können“, so Strauss-Köster. Nach Klärung der Causa „Freibad am Bleichstein“ ging es dann zum eigentlichen Teil des Zusammentreffens über.

Großer Dank an die Helfer

Sportabzeichen-Obmann Lothar Umland bedankte sich bei allen Sportabzeichen-Prüfern für ihr jahrelanges und leidenschaftliches Engagement. „Was hier von den Helfern geleistet wird, ist wirklich Spitze. Ohne diese Arbeit wäre ein Sportabzeichen in diesem Umfang nicht möglich“, bedankte sich Umland bei allen Beteiligten.

Und welchen Umfang er meint, wurde kurze zeit später sofort klar: 390 Herdeckerinnen und Herdecker absolvierten im vergangenen Jahr das Sportabzeichen. Dabei besonders bemerkenswert: 302 von den Absolventen waren unter 17 Jahren alt. Für die besonders gute Quote bei den Kindern und Jugendlichen sorgte vor allem die gute Zusammenarbeit zwischen den städtischen Schulen und den Offiziellen des Sportabzeichens.

So nahmen in diesem Jahr 35 Prozent der Schüler der Hugo-Knauer-Grundschule teil, 49 Prozent der Schraberg-Grundschüler, sowie 55 Prozent aller Kinder an der Grundschule Robert-Bonnermann. „Wir sind sehr froh, dass die Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen so engagiert mitmachen. So kann es auch in diesem Jahr weiter gehen“, freut sich Umland.