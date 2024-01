Sport-Tipps: Diese Leckerbissen sollte man nicht verpassen

Vor zwei Jahren spielte die Erstvertretung des TuS Volmetal noch in der 3. Handball-Bundesliga gegen die SGSH Dragons. Nun gibt es eine neue Auflage des Volmetal-Derbys in der Handball-Verbandsliga: Der TuS bekommt es am Wochenende mit der Schalksmühler Reserve zu tun. Spannung ist vorprogrammiert.