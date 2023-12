Spiel ausverkauft: Abendkasse bei Phoenix Hagen bleibt dicht

Hagen Das Heimspiel von Phoenix Hagen gegen Vechta II ist restlos ausverkauft. Was die Verantwortlichen von Phoenix dazu sagen.

Das hat es seit genau vier Jahren nicht mehr gegeben: Die Ischelandhalle in Hagen ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Vor dem Heimspiel von Phoenix Hagen in der ProA gegen die zweite Vertretung von Rasta Vechta werden die Abendkassen nicht mehr geöffnet.

3145 Fans werden damit das letzte Heimspiel von Phoenix Hagen in diesem Jahr sehen. Weil die zweite Mannschaft von Vechta kaum Fans mitbringen dürfte, werden darunter nahezu ausschließlich Phoenix-Fans sein.

Vor vier Jahren zuletzt ausverkauft

„Ein ausverkauftes Haus hat es auf den Tag genau vor vier Jahren zuletzt gegeben“, so Phoenix-Sprecher Jörg Bähren. Damals allerdings war mit Leverkusen ein Klub zu Gast, für dessen Fans die Anreise zum Derby nicht gar so weit war und der auch zu Auswärtsspielen zumindest in NRW eigene Anhänger mobilisieren kann.

Dass das Spiel gut besucht werden würde, hatte sich nach dem Start des Vorverkaufs bereits in den letzten Wochen abgezeichnet. Immer wieder hatte Phoenix Hagen über Social Media Wasserstandsmeldungen abgegeben. Der Erfolg dürfte mit den jüngsten Resultaten zu tun haben, ist aber wohl auch der Tatsache geschuldet, dass zwischen den Tagen das Sportangebot überschaubar ist. So pausiert gerade die Fußball-Bundesliga, was dafür sorgt, dass auch Menschen den Weg in die Halle finden, die sonst die Stadien in der Umgebung besuchen.

