Sperre reduziert: Video entlastet Hohenlimburgs Marino

Hagen Der SV Hohenlimburg 1910 muss wegen einer angeblichen Spuck-Attacke auf Marcel Marino verzichten. Jetzt ist ein Video aufgetaucht.

In einer umstrittenen Entscheidung im Spiel gegen die SpVg. Olpe erhielt Marcel Marino, Spieler des Fußball-Landesligisten SV Hohenlimburg 1910, eine Rote Karte wegen des Vorwurfs, auf den Schuh des Schiedsrichters gespuckt zu haben. Marino bestritt die Anschuldigung vehement, und ein geschnittenes Video von der Spielaufnahme unterstützt seine Version der Ereignisse.

In dem Video, das unserer Redaktion vorliegt, ist zu erkennen, dass Marino, entgegen der Anschuldigung, den Schiedsrichter aus einer Entfernung von vier Metern nicht getroffen haben konnte. Er spuckte auf den Boden, nicht in Richtung des Schiedsrichters, und sein Kopf war zum Zeitpunkt des Vorfalls in eine andere Richtung gedreht. Dieses Beweismittel führte zu einer Reduzierung der Sperre auf vier Spiele, anstatt der ursprünglich angenommenen sieben bis zehn, wie es vom Verband aus hieß. Zwei hat Marino bereits abgesessen, zwei weitere werden es also.

Marino entschuldigt sich, sieht sich aber im Recht

Der Sportliche Leiter des SV Hohenlimburg, Murat Kaya, äußerte sich zu dem Vorfall: „Marcel hat sofort nach dem Spiel beteuert, nicht gespuckt zu haben. Er entschuldigte sich beim Schiedsrichter, falls es so aussah, aber er hat ihn nicht angespuckt. Das Video bestätigt dies eindeutig.“

Kaya unterstrich, dass Marino sich in seiner gesamten Karriere nie eine solche Aktion geleistet hat. „Marcel ist 36 Jahre alt und Geschäftsführer. Er ist ein professioneller und respektvoller Spieler. Wir haben das Video dem Staffelleiter vorgelegt, und nach Prüfung wurde die Sperre auf vier Spiele festgesetzt, begleitet von einer kleinen Geldstrafe, deren Höhe noch unbekannt ist. Die vier Spiele sind ein Kompromiss, weil es auf dem Video nicht zu 100 Prozent auszuschließen war.“

„Es tut mir persönlich leid für Marcel. Er muss vier Wochen zugucken für eine Sache, die er nicht gemacht hat. Das passt einfach nicht zusammen“, sagt Zehner-Coach Nils Langwald.

Schiris haben es nicht immer einfach

Kaya betonte auch die Wichtigkeit, keine schlechte Stimmung oder Ärger mit den Schiedsrichtern zu verbreiten. „Die Schiedsrichter sind auch nur Menschen und machen Fehler. Wichtig ist, dass solche Vorfälle geklärt werden und nicht wieder vorkommen. Auch zum Schutz der Schiedsrichter. Die haben es nicht einfach - es kommen immer mehr Gewalttaten vor“, fügte er hinzu.

Der Vorfall und seine Aufklärung werfen ein Licht auf die Bedeutung von Videoaufnahmen im Amateurfußball, sowohl zur Sicherstellung des Fairplays als auch zum Schutz der Spieler vor ungerechtfertigten Anschuldigungen.

Aufgrund der Sperre wird Marino im kommenden Topspiel gegen den Tabellenführer SF Ostinghausen nicht teilnehmen können. Die drittplatzierten Zehner treten um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Bad Sassendorf an.

Hohenlimburg hat offensiv spielende Gegner lieber

„Ich glaube, dass es uns eher liegt, gegen Mannschaften zu spielen, die selber Fußball spielen und sich nicht hinten reinstellen. Es macht meinen Jungs Spaß, gegen solch einen Gegner zu spielen. Und wenn die Jungs Spaß haben, dann muss man die auch erstmal stoppen. Nichtsdestotrotz ist Ostinghausen ein bärenstarker Gegner, bei denen alles stimmt. Für solche Spiele sind wir Fußballer“, kommentierte Nils Langwald vor dem Gipfeltreffen. Außer Julian Schakat, Mert Bülbül hat Langwald die volle Kapelle an Bord.

Der Tabellenzweite SpVg. Hagen 1911 möchte gerne davon profitieren, wenn sich Ostinghausen und der SV Hohenlimburg gegenseitig die Punkte stibitzen. Um 15 Uhr empfangen die Elfer auf der heimischen Bezirkssportanlage Emst den Abstiegskandidaten SC Drolshagen.

