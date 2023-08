Spendenlauf zur Unterstützung des Sterntaler e.V.

am 10. September findet wieder der Spendenlauf des Sterntalers e.V. in Herdecke statt. Es werden zwei unterschiedlich lange Strecken angeboten.

Herdecke. In zehn Tagen findet am Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke zum achten Mal der Spendenlauf (insgesamt der 23. Sterntalerlauf) des Sterntaler e.V. statt. Am Sonntag, dem 10. September gehen hoffentlich wieder zahlreiche Teilnehmer an den Start. In den vergangenen Jahren traten stets über 200 Sportler für die gute Sache an und haben durch ihren Beitrag die Arbeit des Vereins für schwer erkrankte Kinder an der Herdecker Kinderklinik unterstützt.

Bei der Veranstaltung werden zwei verschiedene Strecken angeboten. Dabei richtet sich das Angebot sowohl an Läufer als auch an Walker. Die kürzere Strecke geht über vier, die längere über neun Kilometer. Beide Strecken verlaufen über feste Waldwege rund um und auf den Harkortberg. Verirren kann sich keiner, denn Streckenposten werden unterwegs den richtigen Weg weisen.

Der Start beider Distanzen ist direkt vor der Tunnelröhre. Um 11 Uhr starten die Teilnehmer der langen Strecke, zwei Minuten später gehen die Läufer auf der kurzen Distanz auf die Strecke. Auf der Hälfte der langen Strecke wird nach etwa viereinhalb Kilometer eine Getränkeversorgung angeboten. Das Ziel beider Strecken ist am Garten Avalon. Für die Teilnehmer des Spendenlaufs steht der Parkplatz vor dem Krankenhaus kostenlos zur Verfügung. Die Ein- und Ausfahrtsschranken bleiben offen.

Bei diesem Lauf geht es nicht um sportliche Höchstleistungen. Jeder soll in seinem persönlichen Wohlfühltempo unterwegs sein, eine Zeitnahme gibt es nicht. Jeder Teilnehmer erhält im Ziel eine Medaille und eine Urkunde.

Wer an dem Lauf teilnehmen möchte, kann das auch kurzfristig ohne Voranmeldung tun. Zur Erleichterung bitten die Veranstalter, sich formlos per email an sterntaler-spendenlauf@gmx.de anzumelden. Spenden sind jederzeit vor Ort in bar möglich. Wer nicht mitlaufen, den Verein aber trotzdem unterstützen möchte, kann seine Spende auch unter dem Stichwort „Spendenlauf“ an das Konto des Sterntaler e.V. bei der Sparkasse an Volme und Ruhr, IBAN DE04 45050001 0009 1032 50 überweisen.

Mehr Informationen zum Spendenlauf und zum Vereinszweck gibt es unter www.sterntaler-ev.de.

