Souveräne Zehner setzen Siegesserie in der Landesliga fort

Hohenlimburg. Der SV Hohenlimburg 10 hat gegen Erlinghausen seine starke Ausbeute in der Landesliga ausgebaut.

Der SV Hohenlimburg 1910 bleibt auf der Überholspur und feiert bereits den fünften Sieg in Folge. In einem mit Spannung erwarteten Duell gegen Rot-Weiß Erlinghausen setzten die Zehner ihren Erfolgskurs fort und sicherten sich einen überzeugenden 4:2 (1:0)-Sieg. Die Mannschaft von Chefcoach Nils Langwald präsentierte sich erneut in Topform und kontrollierte die Partie von Beginn an – auch wenn die Erlinghauser zwischenzeitlich durchaus das ein oder andere Tor hätten erzielen können.

„Es war wichtig, dass wir das gewonnen haben. Das war ein Arbeitssieg. Ich freue mich für die Jungs, aber es entsprach nicht dem, was ich mir vorgestellt habe. Da müssen wir nächste Woche eine Schippe drauflegen. Das Spiel war sehr statisch, es hat die letzte Spritzigkeit gefehlt. Unterm Strich stehen aber die drei Punkte“, sagte Nils Langwald nach der Partie.

Erste Großchance nach 11 Minuten

Die Partie begann vielversprechend, als Hohenlimburgs Emanuel Dialundama in der 11. Minute eine präzise Flanke in den Strafraum schlug. Vincenzo Porrello verpasste jedoch knapp im Fünfmeterraum. In der 14. Minute versuchte Marcel Marino sein Glück mit einem Schuss aus 14 Metern. Zuvor hatte Saffet Davulcu einen Schuss aus zwölf Metern abgegeben, den RW-Torhüter Kevin Krefeld abwehren konnte - direkt vor die Füße von Marino.

+++ Lesen Sie auch: Landesliga – Hagen 11 und Hohenlimburg schielen auf Platz 1 +++

Die größte Chance des ersten Durchgangs für Erlinghausen bot sich in der 28. Minute, als Hohenlimburgs Nick Münch mit einem großartigen Tackling eine riesige Gelegenheit für RW-Stürmer Pascal Raulf vereitelte. Letzterer wurde steil geschickt und hatte zunächst einen Schritt Vorsprung auf Münch in Richtung Zehner-Torwart Jonas Schilling.

Entscheidung fällt in der 63. Minute

In der 36. Minute erzielten die Zehner die Führung. Beyar Suleyman brachte eine Hereingabe in den Strafraum, die von einem Erlinghauser Verteidiger abgefälscht wurde und im Fünfer einschlug. Saffet Davulcu war am schnellsten zur Stelle und schob zur verdienten Führung ein.

+++ Lesen Sie auch: Pokal-Drama – Eintracht Hagen liefert sich Schlagabtausch +++

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für die Gäste, als Sven Nartikoev in der 46. Minute freistehend auf das Tor von Hohenlimburg zulief, aber beim Abschluss das Hohenlimburger Gehäuse knapp verfehlte. 120 Sekunden später erhöhte der SV Hohenlimburg 1910 auf 2:0 durch Beyar Suleyman. Doch Erlinghausen gab nicht auf und versuchte, den Anschlusstreffer zu erzielen - doch dieser sollte ihnen nicht gelingen. In Minute 63 machten die Zehner den Sieg endgültig perfekt. Vincenzo Portello wurde tief angespielt, umkurvte den Torhüter und schloss eiskalt zum 3:0 ab.

Sonderlob für Suleyman

Nach einer Standardsituation erzielte Karl Hachmann per Flugeinlage das 1:3 aus Sicht der Sauerländer (70.). Doch es dauerte lediglich neun Minuten, ehe die Zehner den alten Abstand wieder herstellten. Auf der linken Seite nahmder ein Sonderlob von Langwald erhielt, drei Leute aus dem Spiel und legte quer auf den eingewechselten Joel Schikora, der nur noch "Danke“ sagen musste.

Vor dem 2:4 der Gäste in Person von Fatjon Ademaj waren die Zehner laut Langwald nicht gallig genug an den Gegenspielern im Zentrum dran.

„Da fehlt uns etwas die Erfahrung, dass wir im Mittelfeld auch mal ein taktisches Foul ziehen. Danach hatte Erlinghausen bis zum Spielende noch das Gefühl, dass noch etwas geht. Aber wir mussten nicht mehr zittern“, resümierte Langwald.

SV Hohenlimburg: Schilling, Flügge, Höltke, Vincenzo Porrello (83. Roszak), Saffet Davulcu (46. Youbane), Antonio Porrello (70. Schikora), Marino (54. Samet Davulcu), Dialundama, Mares (62. Ropiak), Münch, Suleyman.

Tore: 1:0 Saffet Davulcu (36.), 2:0 Beyar Suleyman (48.), 3:0 Vincenzo Porrello (63.), 3:1 Karl Hachmann (70.), 4:1 Joel Schikora (79.), 4:2 Ademaj (83.).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke