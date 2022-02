Fussball So will Hagen 11 eine Serie für den Klassenerhalt hinlegen

Hagen. Fußball-Westfalenligist SpVg. Hagen 11 will beim SC Neheim weiter am Ziel Klassenerhalt arbeiten. Ein ehemaliger Elfer kehrt zum Team zurück.

Auf Fußball-Westfalenligist SpVg. Hagen 11kommen nur noch Endspiele zu, wenn die Mannschaft von Trainer Christian Fohs den Klassenerhalt noch schaffen will. Da bildet auch die anstehende Partie beim SC Neheim am Sonntag keine Ausnahme (15 Uhr). Mit einem Sieg gegen den Tabellensiebten könnten die Elfer den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf acht Punkte verkürzen.

Für die Partie hat Elfer-Coach Fohs eine klare Vorgabe an seine Mannschaft, die am vergangenen Sonntag gegen YEG Hassel drei Punkte einfuhr: „Kämpferisch war das eine klasse Leistung. In Abstiegskampf steckt das Wort Kampf – und den müssen wir auch gegen Neheim zeigen.“ Denn mit den Gastgebern wartet ein „eingeschworenes Team“ auf die Hagener, wie Fohs betont.

Einige Spieler sind angeschlagen

Angeschlagen sind bei den Elfern Tim Bodenröder, Kapitän Gaetano Manno (beide muskuläre Probleme), Fabio Hengesbach (Bänderriss in der Schulter),Pascal Königs und Mark Selent(beide Knieprobleme). „Wer davon einsatzbereit ist, wird sich noch zeigen“, schaut Fohs auf die anstehende Partie. Cagatay Demirtas und Kevin Ropiak kehren nach Gelbsperren wieder zurück in den Kader. Und auch die zuletzt angeschlagenen Stefan Schwan und Marco Fiore könnten am Sonntag wieder einige Einsatzminuten bekommen. Das Hinspiel ging mit 3:0 (2:0) an die Neheimer.

Bevor sich die Hagener aber auf die Partie im Binnerfeldstadion vorbereiten, gibt es erneut positive Nachrichten in der Personalplanung: Sowohl Niklas Fischer als auch Almin Hodza gaben ihre Verlängerungen über das Saisonende hinaus bekannt. „Auch sie sind zwei junge, talentierte Spieler, die ihre sportliche Zukunft bei den Elfern sehen. Das freut uns“, sagt Teammanager Kai Langenbruch. Defensivspieler Fischer ist bereits seit 2004 bei den Emster Fußballern und entwickelte sich in den vergangenen Jahren zum Stammspieler. „Ich fühle mich immer noch sehr wohl im Verein und sehe hier die besten Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln“, sagt der 21-Jährige. So sieht es auch Offensivmann Almin Hodza. „Ich habe verlängert, weil ich diesen Verein mag und ich ganz genau weiß, dass wir viel Potenzial im Verein und in der Mannschaft haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden.“

Ganze Jugend bei Hagen 11 verbracht

Doch nicht nur aus dem bestehenden Kader gibt es für die Elfer positives zu berichten: Auch der erste Neuzugang hat für die kommende Spielzeit zugesagt: Mit Jan-Niklas Jacoby wechselt im Sommer nicht nur ein Spieler vomDerbyrivalen SV Hohenlimburg 10 nach Emst, sondern es kehrt auch ein Eigengewächs des Vereins zurück. „Ich habe meine ganze Jugend bei Hagen 11 verbracht und bin froh, zur neuen Saison wieder da zu sein. Ich habe viele Freunde bei den Elfern“, freut sich der 24-jährige Mittelfeldspieler auf seine Rückkehr und ergänzt: „Der Verein und ich haben viele gute Gespräche geführt, von dem Konzept war ich sehr angetan. Trainer Christian Fohs hat mir sein vollstes Vertrauen ausgesprochen und deswegen gab es für mich keine Zweifel mehr.“

Beim Westfalenliga-Derby am 13. März wird Jacoby allerdings noch für die Hohenlimburger auflaufen. In welcher Liga er in der kommenden Spielzeit dann auflaufen wird, hängt davon ab, ob die Elfer den Klassenerhalt noch klar machen. Doch seine Zusage gilt unabhängig von der Ligazugehörigkeit – und sorgt bei den Verantwortlichen wie dem Teammanager Kai Langenbruch für Freude: „Mit Janni bekommen wir einen gereiften und gestandenen Westfalenliga-Spieler zurück, der unsere spielerische Qualität noch einmal deutlich anheben wird.“

