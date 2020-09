Service So viel kostet das Golfspielen in Herdecke

Die Mitgliedschaft, das so genannte „Jahresspielrecht“, auf der Golfanlage in Herdecke kostet 79 Euro pro Monat und gilt für ein komplettes Kalenderjahr, hinzu kommt bei Neumitgliedern eine einmalige Aufnahmegebühr von 300 Euro pro Person (500 € Partnertarif für zwei Personen). Dafür werden die Nutzung des Neunloch-Golfplatzes und sämtlicher Übungsanlagen, Sonderkonditionen bei den Rangebällen, Handicapverwaltung, DGV-Ausweis und vergünstigte Turnierstartgebühren geboten. Vergünstigte Konditionen werden für Kinder, Jugendliche und Studenten angeboten.

Für 159 Euro bietet die in einer GmbH & Co. KG organisierte Anlage „Golfen in Herdecke“ einen Platzreifekurs inklusive Leihschläger an. Er umfasst insgesamt zwölf Termine über jeweils 50 Minuten mit einem professionellen PGA-Golftrainer, der den Teilnehmern die Grundlagen des Golfspiels vermittelt. Zum Preis von 19 Euro wird zudem ein Schnupperkurs inklusive Leihschläger und Bällen über einmal 100 Minuten mit einem professionellen PGA-Golftrainer angeboten.

Für seine Mitglieder hat „Golfen in Herdecke“ Greenfee-Kooperationen mit etlichen Partner-Golfanlagen in der Nachbarschaft aushandeln. Zu vergünstigten Konditionen - zwischen 40 und 50 Prozent - golfen sie beim GC Gut Neuenhof, GC Gut Berge Gevelsberg, Golf am Haus Amecke, Golfclub Wasserschloss Westerwinkel, MGC Märkischer Golfclub und Golfclub Stahlberg im Lippetal. Das gilt in den meisten Fällen von Montag bis Freitag, nicht dagegen an Feiertagen und Wochenenden.