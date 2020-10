Siegesserie gerissen: Hagen 11 muss sich geschlagen geben

Nach zuletzt drei Siegen in Folge musste sich die SpVg. Hagen 11 wieder geschlagen geben. Im Mittelfeld-Duell der Fußball-Westfalenliga unterlag die Mannschaft von Trainer Stefan Mroß ihren Gästen von SV Wacker Obercastrop mit 0:2 (0:1). Und das völlig zurecht, wie Mroß urteilte. „Das war die bisher kompakteste, disziplinierteste und stärkste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben“, fand er für die Leistung der Gäste nur lobende Worte.

Obercastrop energischer als Hagen 11

Obercastrop war in der Anfangsphase energischer und galliger als die Hausherren, die in der Offensive aber wenig zustande brachten. In der siebten Minute konnte sich Kevin Ropiak einmal auf außen in Szene setzen, aber seine Flanke fand keinen Abnehmer. In der zehnten Minute spielte Gaetano Manno den Ball auf Berkant Canbulut, aber der Elfer-Neuzugang wurde gestoppt. „Wir haben in dieser Phase die entscheidenden Zweikämpfe verloren“, haderte Stefan Mroß nach der Partie.

In der 25. Minute wurde der Ball bei einem Angriff der Gäste zu dem frei stehenden Elvis Shala durchgesteckt. „Ich war genau auf der Höhe, das war mindestens ein Meter Abseits“, schimpfte Mroß darüber, dass die Fahne des Assistenten unten blieb. Shala ließ sich jedenfalls von den Protesten der Gastgeber nicht beirren, lief frei auf das Elfer-Gehäuse zu und schob zum 0:1 ein.

Danach bekamen die Elfer endlich besseren Zugriff auf den Gegner. Aber der SV Wacker Obercastrop erwies sich als robuste Mannschaft, so dass die Gastgeber bis zum Wechsel zu keiner nennenswerten Torchance mehr kamen. „Zur Pause liegen wir zurecht hinten“, urteilte Mroß.

Elfer-Pläne werden Makulatur

Für die zweite Halbzeit hatten sich die Hausherren einiges vorgenommen. „Wir wollten nun enger am Mann sein und die Zweikämpfe annehmen“, musste Mroß mit ansehen, wie der Plan schnell Makulatur wurde. Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel bekamen die Gäste einen Freistoß zugesprochen. Der wurde von der Mittellinie über die letzte Abwehrreihe der Elfer in den Strafraum gehoben. Der Ball erreichte Shala, der mit seinem zweiten Treffer das Spielergebnis auf 0:2 stellte. „Da sind wir überhaupt nicht wach gewesen“, schimpfte Mroß.

Der nunmehr deutliche Rückstand schien die Elfer aufzuwecken, die sich nun in der Hälfte des Gegners festsetzten. Die Partie lief nun hauptsächlich vor dem Gästestrafraum ab, aber viele klare Möglichkeiten erarbeiteten sich die Gastgeber nicht gegen eine extrem starke Gästeabwehr, die in nunmehr sechs Spielen erst ein Gegentor hinnehmen musste. Ein Schuss von Manno wurde vom Gästekeeper abgewehrt (60.). Viel lief bei den Elfern über die Außenbahnen, aber die Flanken und Zuspiele wurden bis zum Schlusspfiff nicht mehr verwertet.

Stefan Mroß zollt Obercastrop Respekt

„Wenn wir uns etwas vorwerfen müssen, dann ist es unser Auftritt in der ersten Halbzeit. Da waren wir zu schwach in den einzelnen Duellen. Die zweite Hälfte war wieder in Ordnung“, sah Elfer-Trainer Mroß den Sieg der Gäste „als insgesamt verdient“ an.

Hagen 11: Mroß; Möller, Ropiak, Tupalla (46. Erkaya), Vormann (66. Schwan), Manno, Fischer (90.+1 Hengesbach), Bodenröder, Canbulut (90.+3 Sarisoy), Tucholski, Demirtas.

Torfolge: 0:1 Shala (25.), 0:2 Shala (47.)

Zuschauer: 150.