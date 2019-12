Sieg von BG Hagen kommt einem Wunder gleich

Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Der Basketball-Regionalligist BG Hagen hat überraschend beim Tabellensechsten von den Hertener Löwen mit 95:92 (87:87; 37:47) gewonnen. Sieggarant war der Litauer Vytautas Nedzinskas, der seinem Team mit 30 Punkten von der Dreierlinie weiterhalf. Entschieden wurde das Spiel dann aber doch erst in der Extrazeit nach der regulären Spielzeit.

Die BG ging trotz dezimiertem Kader schnell in Führung, setzte sich schnell auf 16:9 ab (5.). Die Gastgeber blieben jedoch in Schlagdistanz, ehe die BG zur Pause erstmals zweistellig in Führung ging (37:46). „Wir haben dem Gegner die Möglichkeiten unter dem Korb durch aggressive Verteidigung genommen, über das gesamte Spiel haben wir die Löwen zu 42 Dreiern mit schwacher Trefferquote gezwungen“ kommentierte Kosta Filippou.

In der zweiten Halbzeit glichen die Hertener Löwen jedoch schnell aus, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Bis zum Ablauf der regulären Spielzeit konnte sich kein Team durchsetzen, in der Verlängerung hatten dann die Hagener die Nase vorn. „Wir haben in der Verlängerung den Sieg so sehr gewollt, dass die Müdigkeit im Hintergrund stand. Wir haben offensiv immer wieder gute Lösungen gefunden, insbesondere Vytautas Nedzinskas war überragend“ lobte der BG-Trainer.

Filippou kam angesichts der gezeigten Moral seines Teams gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: „In der Aufstellung, in der wir gespielt haben, kommt das einem Wunder gleich“, sagt der erfahrene Basketball-Trainer nach dem Überraschungssieg in Herten.

BG Hagen: Nedzinskas (34, 10 Dreier), Fritze (18), Opitz (16), Zdravevski (10), Ligons (9), Kortenbreer (8), Schlink.

Die Viertel: 23:24, 14:23, 30:17, 20:23, 5:8).