Sieg beim Spitzenreiter: FC Wetter bringt 1:0 über die Bühne

Wetter. Fußball-Bezirksligist FC Wetter hat gegen Liga-Primus VfR Sölde wichtige drei Punkte eingefahren. Der Bericht zum Spiel:

Der FC Wetter brachte dem Liga-Primus VfR Sölde am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga die erste Saisonniederlage bei. Mit dem 1:0 (1:0)-Heimerfolg verließ die Elf vom Harkortberg verdient als Sieger den Platz.

Das Konzept ging voll auf. Alexander Gens erzielte in der 15. Minute den Führungstreffer und sorgte dafür, dass der VfR Sölde erstmals in dieser Saison in Rückstand geraten ist. Der Torschütze ahnte, dass der Innenverteidiger an ihm vorbei spielen wollte, angelte sich den Ball, rannte auf das Tor zu und konnte den Keeper überwinden. Eine feine Einzelleistung. Die Platzherren präsentierten sich diszipliniert und engagiert und konnten sich im zweiten Durchgang auch das Glück erarbeiten.

Eine kollektive Glanzleistung

Dabei hätten die Gastgeber auch höher führen können. Einmal zielte Ramazan Ünal aus fünf Metern am leeren Tor vorbei. „Wir waren bärenstark und auf den Punkt genau drin in dieser Partie. Wir machten dem Gegner die Räume zu und setzten selbst immer wieder Nadelstiche. Das war eine kollektive Glanzleistung“, zeigte sich FC-Trainer Michael Erzen hochzufrieden mit seinen Jungs.

Auch auf Torhüter Jonas Frömming war Verlass. Patrick Johann zwang ihn zur Glanzparade und auch Andreas Heiß scheiterte kurz vor Schluss am aufmerksamen FC-Schlussmann, der den Ball im letzten Moment mit dem rechten Fuß noch entschärfen konnte. Und somit blieben die Punkte in Wetter. So war der Jubel bei den Gastgebern nach dem Abpfiff natürlich groß. Mit diesem Triumph machte der FC Wetter in der Tabelle einen Sprung auf den fünften Platz.

FC Wetter: Frömming, Nezir (90.+4, Pownug), Wiggershaus, Glania, Sandu, Kavuk, Eickelmann (76. Popa), Ünal (72. Proenca), Tyler (89. Pinheiro), Stojanovic, Gens (88. Shala).

