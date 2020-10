Schützen aus Volmarstein sichern sich zwei Teamtitel

Wetter/Herdecke. Sehr erfolgreich waren die heimischen Sportschützen bei den Kreismeisterschaften in der Disziplin Luftgewehr Auflage.

Sehr erfolgreich waren die heimischen Sportschützen bei den Kreismeisterschaften in der Disziplin Luftgewehr Auflage, die in Ennepetal ausgetragen wurden. Das galt für den Schützenverein Volmarstein, der sich zwei Mannschaftstitel sichern konnte, während der SV Wengern Oberwengern mit Roland Weigel und der SV Schnee Ende Herdecke mit Jürgen Gronau und Horst Bönnhoff jeweils Einzel-Kreismeister stellen. Die Kreismeisterschaften im Schützenkreis Ennepe/Ruhr wurden auch in der Corona-Krise bisher ausgetragen, nur die Titelkämpfe der Bogenschützen waren abgesagt worden.

Ergebnisse im Überblick

Mannschaft, Senioren I: 1. SV Volmarstein 1930 907,2 Ringe (Holger Insam 308, Claudia Basten 306,8, Ralf Basten 292,32). Einzel Senioren I: 1. Roland Weigel (SV Wengern Oberwengern) 314,2 Ringe, 2. Manfred Pleger (Altenvoerder SV) 313,3, 3. Gunter Ritter (SC Ennepetal) 308,9.

Einzel Seniorinnen I: 1. Annette Pfeffer (SV Silschede) 293,4, 2. Christine Neuburg (SV Volmarstein) 287,1. Einzel Senioren II: 1. Jürgen Gronau (SV Schnee Ende Herdecke) 313,1. 2. Hans-Joachim Bickert (Ennepetal Milsper SV) 311,7, 3. Heino Hupp (SV Silschede) 311,1. Einzel Seniorinnen II: 1. Monika Büdenbender (Ennepetal Milsper SV) 315,1, 2. Claudia Basten (SV Volmarstein) 306,8, 3. Petra Martschinke (Ennepetal Milsper SV) 306,7.

Mannschaft Senioren III: 1. SV Volmarstein II 915,1 Ringe (Dieter Jarick 306,6, Hans-Hugo Schneider 306,3, Peter Neuburg 302,2), 2. SV Schnee Ende Herdecke I 613,0 (Horst Bönnhoff 313,4, Reinhard Lucht 299,6, Rainald vor der Brück), 3. SV Schnee Ende Herdecke II 605,9 (Horst Ottofrickenstein 311,7, Wolfgang Plätz 294,2, Gudrun Ottofrickenstein). Einzel Senioren III: 1. Thomas Rettel (Linderhauser SV) 309,1, 2. Dieter Jarick (SV Volmarstein II) 306,6, 3. Volker Richardt (Ennepetal Milsper SV) 299,2. Einzel Seniorinnen III: 1. Doris Tabbert (Voerder SV) 310,8. Einzel Senioren IV: 1. Bernd Dommermöller (SV Silschede) 307,6, 2. Manfred Cramer (Voerder SV) 305,0, 3. Reinhard Lucht (SV Schnee Ende Herdecke) 299,6.

Einzel Seniorinnen IV: 1. Rosemarie Gratzik (Altenvoerder SV) 296,9. Einzel Senioren V: 1. Horst Bönnhoff (SV Schnee Ende Herdecke) 313,4, 2. Horst Ottofrickenstein (SV Schnee Ende Herdecke) 311,7, 3. Hans-Hugo Schneider (SV Volmarstein II) 306,3. Einzel Seniorinnen V: 1. Monika Pleger (Altenvoerder SV) 308,8, 2. Erika Kammering (SV Volmarstein) 297,5.