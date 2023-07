Schneider pfeift mit 16 Jahren bald Kreisliga A

Volmarstein. Nick Schneider ist erst 16 Jahre alt und seit zwei Jahren Fußball-Schiedsrichter. Warum das Talent jetzt vor einem großen Karriereschritt steht:

Nicht nur Fußballspieler stimmen sich bereits auf die neue Spielzeit ein, auch für die Unparteiischen hat die Vorbereitung auf die nächste Saison begonnen. Für einen von ihnen bedeutet der Anpfiff der ersten Partie einen weiteren großen Schritt in seiner noch ganz jungen Laufbahn. Nick Kurt Schneider vom SuS Volmarstein ist gerade einmal 16 Jahre jung, wird aber in der nächsten Saison schon erstmals in der Kreisliga A angesetzt. Außerdem wurde er vom Schiedsrichterausschuss des Fußballkreises Hagen für das Förderteam des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen gemeldet.

Wenn Schneider nicht auf dem Sportplatz steht, ist er Schüler an der Gesamtschule Haspe, sein Ziel ist das Abitur. Seine sportliche Laufbahn begann Schneider bei SW Silschede, wo er bis zur B-Jugend spielte. Weil er schon sehr früh Interesse am Regelwerk zeigte und auf dem Bolzplatz seinen Mitspielern und Freunden die Fußballregeln erklärte, regten ihn diese zur Teilnahme an einem Schiedsrichterlehrgang an. Seine neue Karriere startete er beim SuS in Volmarstein, wo sein Vater Vorstandsmitglied ist.

Er begann, wie bei jungen Anfängern üblich, in der D-Jugend. Nach vier Spielen pfiff er erstmals C-Jugend und wurde dabei von Giuseppe Mele betreut. Der nahm Schneider nicht nur unter seine Fittiche, sondern auch sofort ins Schiedsrichter-Förderteam des Kreises auf. Noch in seiner ersten Saison bekam Schneider sein erstes B-Jugend-Spiel. Zu Beginn seines zweiten Jahres leitete er schon mit 15 Jahren in der A-Jugend. Und nur sechs Tage nach seinem 16. Geburtstag pfiff er sein erstes Seniorenspiel.

Selbst internationale Erfahrung konnte Schneider bereits sammeln. Der Kreis fährt mit seinem Schiedsrichternachwuchs jedes Jahr zu Turnieren nach Norhalde und Bröndy in Dänemark, wo die jungen Referees bei Jugendspielen von Teams aus unterschiedlichsten Nationen eingesetzt werden. Drei Mal ist Schneider bisher in Dänemark dabei gewesen. Auch im Kreis ging es aufwärts. Schneider durfte ältere Kameraden bei ihren überkreislichen Einsätzen bis hin zur Westfalenliga als Assistent begleiten und lernte so auch den Job an der Seitenlinie kennen. „Mein Highlight in der letzten Saison war der Einsatz als Assistent beim A-Jugend-Pokalfinale“, freute sich Schneider über eine schöne Ansetzung.

Auch durch ein unschönes Erlebnis bei einem Freundschaftsspiel in Herdecke ließ er sich letztendlich nicht davon abhalten, weiter zu machen. Wie das Kreissportgericht urteilte, hatte ihn ein Gästespieler nach dem Spiel in seine Kabine verfolgt und ihm dort eine Plastikflasche an den Kopf geworden, was dem Akteur eine dreijährige Sperre einbrachte. Allerdings handelt es sich weiter um ein schwebendes Verfahren, weil der Vorfall zivilrechtlich noch nicht abgeschlossen ist. „Am Anfang war es relativ schwierig, wieder auf dem Platz zu stehen. Aber ich habe es dann irgendwann abgeschüttelt“, bleibt Schneider weiter mit voller Begeisterung dabei.

Nun stehen also erstmals für Schneider Meisterschaftsspiele in der Kreisliga A an, verbunden mit der Zugehörigkeit zum Förderteam des Verbandes. „Dieses Verbandsförderteam gibt es seit der letzten Saison“, erklärt Patrick Lepperhoff, der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses. „Jeder Kreis kann einen Kandidaten unter 19 Jahren melden, der dann in seinen Kreisligaspielen von verschiedenen Verbandsbeobachtern gecoacht und beurteilt wird.“ Beginnen wird alles mit einem in den Herbstferien stattfindenden Wochenlehrgang in der Sportschule Kaiserau. „Danach ist angedacht, die jungen Leute in drei Stützpunkten weiter zu schulen.“

Das Coaching durch die Verbandsbeobachter mündet in einem mit Noten versehenen Beobachtungsbogen. Möglich ist sogar ein Aufstieg zur Bezirksliga während der kommenden Spielzeit. „Zwei Kameraden aus dem letzten Lehrgang ist es gelungen, die nächst höhere Liga zu erreichen“, stellt Lepperhoff seiner Nachwuchshoffnung eine mögliche Perspektive in Aussicht. Dazu muss ein Schiedsrichter allerdings durch überdurchschnittliche Laufleistungen, erfolgreich absolvierte Regelfragebögen und überzeugende Spielleitungen herausstechen. Das dazu notwendige Rüstzeug sollte bei Schneider eigentlich vorhanden sein, denn er absolvierte am Ende der vergangenen Saison beim Verband in Kaiserau erfolgreich die Leistungsprüfung für die Bezirksliga.

Aber an einen möglich vorzeitigen Aufstieg denkt Schneider mit seinen 16 Jahren noch gar nicht. „Ich will auf dem Platz sicherer werden und noch mehr dazulernen aus den Situationen, die sich im Spiel auf dem Feld ergeben“, weiß der junge Referee, dass er weiter an sich arbeiten muss. „Wichtig ist es, den jeweiligen Spielcharakter zu erkennen und seine Spielleitung darauf einzustellen.“ Und er ist sich dessen bewusst, dass so etwas nicht von heute auf morgen kommt. „Dazu braucht es natürlich auch die Erfahrung aus möglichst vielen Spielleitungen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke